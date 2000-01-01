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ГлавнаяЖилые комплексыQ Gardens Aliya by AYS

Q Gardens Aliya by AYS

Belgravia Heights 1, District JVC 12, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
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Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
AYS Developers
Площадь
от 39 м² до 87 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 542 488 AEDот 12 967 AED/м²

График платежей *

При оформлении договора
80%
После передачи
20%
Период рассрочки
60 месяцев
Возможность Post Handover
Доступно
Налог
4%
  1. При оформлении договора
    80%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность33
Высота потолков3 м
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Спутниковое ТВЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
39 – 42
542 488 – 775 710
13 832 – 18 318
1 спальня
74 – 87
971 789 – 1 518 144
12 967 – 17 265

Описание

Роскошный комплекс Q Gardens Aliya с просторными апартаментами и удобствами мирового класса удачно расположен в семейном районе недалеко от центра города. Здесь царит атмосфера спокойствия и умиротворения в гармонии с природой. Ключевые особенности — Современный стильный дизайн апартаментов в светлых оттенках розового с элементами мрамора и позолоты; — Панорамные окна, двери и столешница от итальянских брендов Michelangelo и Bertolotto Porte; — Широкое разнообразие удобств на территории комплекса: детская и спортивные площадки, студия велоспорта, бассейн под открытым небом, эспрессо-бар, лаунж-зона на крыше здания, бизнес-коворкинг и конференц-зал. Инфраструктура района Небольшой спокойный район Jumeirah Village Circle (JVC) славится своими зелеными парками и идеально выстроен в форме круга. Вся необходимая инфраструктура доступна в непосредственной близости. Школы Chubby Cheeks Nursery JVC и JSS International School и ближайший супермаркет Nine Star расположены в 4-6 минутах. Клиники Carewell Clinics и Clinica Shyma — в пределах 6-15 минут. Преимущества расположения Выгодная локация позволяет добраться за 18 минут до набережной района Dubai Marina и масштабного рукотворного острова Palm Jumeirah. В 16 минутах находятся два крупных поля для гольфа The Els Club At Dubai Sport City и Jumeirah Golf Estate ClubHouse. Дорога в аэропорт Al Maktoum International составит 30 минут.

Локация

На карте
Belgravia Heights 1, District JVC 12, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
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Транспортная доступность

Средняя школа2 км
Магазин1 км
Медицинский центр7 км
Аэропорт31 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона отдыха
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Гольф-симулятор
  • Переговорная
  • Ресторан / Кафе
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