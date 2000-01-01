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Peninsula Four, The Plaza

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Al Khaleej Al Tejari 1 Street, 10
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 10
Визуализация
ЗастройщикSelect Group
Площадьот 240 м² до 408 м²
Количество спаленот 3 до 4
Стартовая цена7 108 000 AED
от 7 108 000 AED
от 28 455 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При оформлении договора
20%1421600 AED
+
4%284320 AED
До даты ввода в эксплуатацию
20%1 421 600 AED
При передаче
60%4 264 800 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Этажность52
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 7 108 000 AED

Внутренняя инфраструктура

Бассейн и SPA
  • Тренажерный зал
  • Салон красоты
  • Мужская парикмахерская
Спорт
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт450 м
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Метро1 км
Море6 км

Описание

Peninsula Four, The Plaza состоит из двух 52-этажных небоскребов с роскошными резиденциями в самом сердце Business Bay, вблизи живописной набережной. По-настоящему сказочное сообщество, окруженное величественным Dubai Canal, – это новый островок безмятежности и спокойствия.

Башни включают уютные студии и апартаменты с 1-4 спальнями. На уровне подиума расположены таунхаусы с 3-4 спальнями. Каждый лот будет дополнен панорамными окнами от пола до потолка, откуда открываются потрясающие виды на живописный горизонт Дубая и оживленную набережную. Жители смогут наслаждаться развитой инфраструктурой не выходя из дома. На территории расположены фитнес-центры, ландшафтные парки и места для отдыха, беговые дорожки, теннисные корты, зоны для игры в сквош, баскетбольные площадки и скейт-парк. Одна из главных особенностей проекта – ухоженная набережная с кафе, ресторанами, магазинами и салонами красоты. В пешей доступности находятся ресторан The Larder, кафе Mezcaleria Dubai и Costa Coffee. За 5 минут можно доехать до медицинской клиники Emirates Hospital Clinics, детские сады Hummingbird Nursery и Blossom Business Bay Nursery. Развитая транспортная сеть Недалеко от дома находится выезд к автомагистралям Marasi Drive, Ras Al Khor Road, First Al Khail St и Sheikh Zayed Road. В пешей доступности расположены автобусные остановки Clover Bay Tower 1 и 2, Lillian Tower 2 и The Binary Tower, а также станция метро Business Bay. Вблизи достопримечательностей В 10 минутах на автомобиле расположен небоскреб Burj Khalifa с самыми высокими смотровыми площадками и модными ресторанами, а также поющие фонтаны и крупный торговый центр Dubai Mall. Любители музыки могут посетить известный театр Dubai Opera. Надежный застройщик Select Group – девелопер, который реализует коммерческие, жилые, торговые, гостиничные проекты по самым высоким стандартам качества. Компания стремится выявлять выгодные проекты благодаря тщательному финансовому планированию, технической экспертизе и эффективному управлению активами.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
3 спальни
337 - 337
12 131 000 - 12 131 000
35 980 - 35 980
4 спальни
240 - 408
7 108 000 - 14 181 000
28 455 - 34 711

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Al Khaleej Al Tejari 1 Street, 10