Peninsula Four, The Plaza

Башни включают уютные студии и апартаменты с 1-4 спальнями. На уровне подиума расположены таунхаусы с 3-4 спальнями. Каждый лот будет дополнен панорамными окнами от пола до потолка, откуда открываются потрясающие виды на живописный горизонт Дубая и оживленную набережную. Жители смогут наслаждаться развитой инфраструктурой не выходя из дома. На территории расположены фитнес-центры, ландшафтные парки и места для отдыха, беговые дорожки, теннисные корты, зоны для игры в сквош, баскетбольные площадки и скейт-парк. Одна из главных особенностей проекта – ухоженная набережная с кафе, ресторанами, магазинами и салонами красоты. В пешей доступности находятся ресторан The Larder, кафе Mezcaleria Dubai и Costa Coffee. За 5 минут можно доехать до медицинской клиники Emirates Hospital Clinics, детские сады Hummingbird Nursery и Blossom Business Bay Nursery. Развитая транспортная сеть Недалеко от дома находится выезд к автомагистралям Marasi Drive, Ras Al Khor Road, First Al Khail St и Sheikh Zayed Road. В пешей доступности расположены автобусные остановки Clover Bay Tower 1 и 2, Lillian Tower 2 и The Binary Tower, а также станция метро Business Bay. Вблизи достопримечательностей В 10 минутах на автомобиле расположен небоскреб Burj Khalifa с самыми высокими смотровыми площадками и модными ресторанами, а также поющие фонтаны и крупный торговый центр Dubai Mall. Любители музыки могут посетить известный театр Dubai Opera. Надежный застройщик Select Group – девелопер, который реализует коммерческие, жилые, торговые, гостиничные проекты по самым высоким стандартам качества. Компания стремится выявлять выгодные проекты благодаря тщательному финансовому планированию, технической экспертизе и эффективному управлению активами.

