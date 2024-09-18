Каталог
RU
AED
ОАЭ
+971 (4) 412-5000
ГлавнаяЖилые комплексыPalace Villas Ostra by Emaar

Palace Villas Ostra by Emaar

Me'Aisem Second, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 6
1 / 6
Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Emaar Properties
Площадь
от 843 м² до 1521 м²
Количество спален
от 4 до 6
Стартовая цена
от 13 130 000 AEDот 14 084 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
70%
При передаче
20%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2029
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность2
Типы лотовВилла
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
4 спальни
843
13 130 000
15 563
5 спален
1033
14 560 000
14 084
6 спален
1521
24 050 000
15 809
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Олицетворение элегантности и комфорта в приватном комьюнити. Palace Villas Ostra — часть масштабного проекта The Oasis, где каждая вилла утопает в зелени ландшафтных парков и окружена кристально чистыми лагунами. Эксклюзивные резиденции с 4–6 спальнями сочетают стеклянные фасады, натуральный камень и панорамное остекление, создавая гармонию с природой. Ключевые особенности — Современная архитектура: просторные террасы, приватные сады и виды на водные каналы. — Курортные удобства: infinity-бассейны, тренажёрный зал, spa-центр с хаммамом, освещаемые теннисные корты и интерактивные игровые зоны для детей. — Умные технологии: система климат-контроля, энергосберегающие решения и интегрированное управление домом. — Пространства для отдыха: песчаные пляжи, йога-платформы у воды и сады с зонами для медитации. — Премиальный сервис: консьерж-служба, зарядные станции для электромобилей и эксклюзивный доступ к ресторанам внутри сообщества. Преимущества расположения Комплекс расположен в закрытом автономном комьюнити, рядом с магистралью Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Через Emirates Road за 20 минут можно добраться до Dubai Hills Mall, за 28 минут — до Dubai Marina, а за 35 минут — до Downtown Dubai. Ближайший аэропорт, Al Maktoum International Airport, находится в 25 минутах пути.

Локация

На карте
Me'Aisem Second, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Аэропорт31 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Теннисный корт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Средняя школа
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

Emaar Properties

Emaar Properties

Девелопер входит в число наиболее известных и ценных компаний по развитию недвижимости в мире. Застройщик, обладающий обширными компетенциями в сфере недвижимости, ритейла и торговых центров, гостеприимства и отдыха, формирует новый образ жизни благодаря своему стремлению к совершенству дизайна, качеству строительства и своевременной сдаче объектов.
Подробнее

Новости о проекте

  1. Любителям шопинга: топ-3 торговых центра Дубая и недвижимость рядом с ними
    Любителям шопинга: топ-3 торговых центра Дубая и недвижимость рядом с ними31.10.2024
  2. Лучшие районы Дубая для инвестиций. ТОП-5 перспективных проектов
    Лучшие районы Дубая для инвестиций. ТОП-5 перспективных проектов26.09.2024
  3. Апартаменты или вилла в Дубае: что выбрать?
    Апартаменты или вилла в Дубае: что выбрать?18.09.2024
Item 1 of 3
КаталогКарта