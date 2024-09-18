Palace Villas Ostra by Emaar

Описание

Олицетворение элегантности и комфорта в приватном комьюнити. Palace Villas Ostra — часть масштабного проекта The Oasis, где каждая вилла утопает в зелени ландшафтных парков и окружена кристально чистыми лагунами. Эксклюзивные резиденции с 4–6 спальнями сочетают стеклянные фасады, натуральный камень и панорамное остекление, создавая гармонию с природой. Ключевые особенности — Современная архитектура: просторные террасы, приватные сады и виды на водные каналы. — Курортные удобства: infinity-бассейны, тренажёрный зал, spa-центр с хаммамом, освещаемые теннисные корты и интерактивные игровые зоны для детей. — Умные технологии: система климат-контроля, энергосберегающие решения и интегрированное управление домом. — Пространства для отдыха: песчаные пляжи, йога-платформы у воды и сады с зонами для медитации. — Премиальный сервис: консьерж-служба, зарядные станции для электромобилей и эксклюзивный доступ к ресторанам внутри сообщества. Преимущества расположения Комплекс расположен в закрытом автономном комьюнити, рядом с магистралью Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Через Emirates Road за 20 минут можно добраться до Dubai Hills Mall, за 28 минут — до Dubai Marina, а за 35 минут — до Downtown Dubai. Ближайший аэропорт, Al Maktoum International Airport, находится в 25 минутах пути.