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Ozone1 by Object 1

2/1, 2 Street, District JVC 11, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 15
Визуализация
ЗастройщикObject1
Площадьот 39 м² до 97 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена644 000 AED
от 644 000 AED
от 13 641 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
10%64 400 AED
При оформлении договора
4%25760 AED
До даты ввода в эксплуатацию
72%463 680 AED
После передачи
18%115 920 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию2 кв. 2026
Этажность28
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 644 000 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Парковка
  • Лифт в паркинг
Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Сауна
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Площадка для сквоша
  • Спортивная площадка
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона отдыха
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Кинотеатр
  • Терраса

Транспортная доступность

Аэропорт34 км

Описание

Расположенный в тихом зеленом районе с развитой инфраструктурой, уютный жилой комплекс стремится подарить баланс между комфортом спокойного образом жизни и энергичным ритмом крупного мегаполиса. В основе проекта Ozon1 лежит идея “self-care” – заботы о своем здоровье и благополучии в гармонии с окружающей средой. Жители комплекса круглый год смогут наслаждаться чистым и прохладным воздухом у себя дома. Ключевые особенности – Полностью меблированные апартаменты с отделкой качественными материалами топовых строительных брендов. – Современная система кондиционирования Daikin с высокой производительностью и низким энергопотреблением. – Многоуровневая система очистки и обеззараживания воздуха Electrolux c ионизацией воздуха и возможностью управления системой через мобильное приложение. – Удобства на территории: бассейн для взрослых и детей, корт для сквоша, сауна и арома-комната, детская игровая со стеной для скалолазания, спортзал, йога-студия, лаунж-зона с принадлежностями для барбекю, кинотеатр. – Просторный лобби с круглосуточным консьерж-сервисом и четырехуровневая парковка со станциями зарядки электроавтомобилей. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle (JVC) отличается малой и среднеэтажной застройкой с хорошо развитой инфраструктурой. В районе много парков: например Halfa Park и Khansoor Park. Поблизости расположена многопрофильная клиника Right Health Karama Medical Center и несколько детских садов и школ – JSS International School, Ladybird Early Learning Centre, Kiddie Jungle Play area Nursery JVC activities Kids Care. Для шоппинга доступен крупный торговый центр Circle Mall JVC. В пешей доступности находится множество супермаркетов, кафе и ресторанов. Преимущества расположения Комплекс имеет хорошее сообщение со всеми районами города благодаря выездам на основные магистрали: Sheikh Mohammed Bin Zayed Rd, Al Khail Rd и Hassa St. Дорога до Al Maktoum International Airport составит 30 минут. За 15-20 минут можно добраться до набережной Dubai Marina или развлекательного парка Dubai Miracle Garden. Burj Khalifa и Dubai Mall и находятся в 25 минутах от комплекса.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
39 - 39
644 000 - 644 000
16 230 - 16 230
1 спальня
69 - 69
978 000 - 978 000
14 054 - 14 054
2 спальни
97 - 97
1 333 000 - 1 333 000
13 641 - 13 641

Инфраструктура

2/1, 2 Street, District JVC 11, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates