Жителям доступен роскошный образ жизни: водная гавань, река, бассейн, джакузи, места для отдыха, детский бассейн, зоны для медитации и занятий йогой, беговая дорожка, корт для падел-тенниса, игровые площадки на открытом воздухе, фитнес-центр, многоцелевой зал, бильярдный зал, библиотека, кофейный бар, парная и сауна, пруд, infinity-бассейн, зона барбекю, дзен-сад. В пределах 5 минут на автомобиле расположены супермаркеты VIVA и Bazaar Gourmet, аптека LIFE Pharmacy, кафе Cloud 10 Café и The Hamper Café, школа JSS International School. Развитая транспортная сеть С территории открывается удобный выезд на улицу Al Khail Road, что позволит быстро добраться до любой точки города. До Dubai International Airport можно доехать за 20 минут. Знаковая архитектура Дубая Обильная зелень и струящиеся водные объекты не только украшают пространство, но и предлагают место, где городской и природный миры сливаются в совершенной гармонии, способствуя благополучию и спокойствию в каждом уголке комплекса. Светлая палитра оттенков и стеклянные балконы создают футуристический образ, за счет которого здания выделяется на фоне других построек. Надежный застройщик Iman Developers – один из самых быстрорастущих застройщиков, который вышел на рынок в 2016 году. Главная цель компании – строить недвижимость, следуя высоким стандартам качества, внедряя новые решения и передавая непревзойденную ценность.

Подробнее