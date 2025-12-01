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Главная - Жилые комплексы - Oxford 10

Oxford 10

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, District JVC 10, 4th Street, B
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 9
Визуализация
ЗастройщикIman Developers
Площадьот 35 м² до 171 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена682 668 AED
от 682 668 AED
от 11 625 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%136 534 AED
При оформлении договора
4%27307 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%273 067 AED
При передаче
40%273 067 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2025
Старт продаж3 кв. 2023
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стоимостьот 682 668 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Сауна
  • Джакузи
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Библиотека

Транспортная доступность

Общественный транспорт450 м
Средняя школа350 м
Магазин96 м
Медицинский центр6 км
Море12 км

Описание

Современный проект, сочетающий экологичность и практичность, в окружении первозданной природы и развитой инфраструктуры. Откройте для себя роскошный образ жизни в оживленном районе Jumeirah Village Circle (JVC). В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Открытая планировка жилых помещений отличается остеклением в пол, которое визуально увеличивает пространство.

Жителям доступен роскошный образ жизни: водная гавань, река, бассейн, джакузи, места для отдыха, детский бассейн, зоны для медитации и занятий йогой, беговая дорожка, корт для падел-тенниса, игровые площадки на открытом воздухе, фитнес-центр, многоцелевой зал, бильярдный зал, библиотека, кофейный бар, парная и сауна, пруд, infinity-бассейн, зона барбекю, дзен-сад. В пределах 5 минут на автомобиле расположены супермаркеты VIVA и Bazaar Gourmet, аптека LIFE Pharmacy, кафе Cloud 10 Café и The Hamper Café, школа JSS International School. Развитая транспортная сеть С территории открывается удобный выезд на улицу Al Khail Road, что позволит быстро добраться до любой точки города. До Dubai International Airport можно доехать за 20 минут. Знаковая архитектура Дубая Обильная зелень и струящиеся водные объекты не только украшают пространство, но и предлагают место, где городской и природный миры сливаются в совершенной гармонии, способствуя благополучию и спокойствию в каждом уголке комплекса. Светлая палитра оттенков и стеклянные балконы создают футуристический образ, за счет которого здания выделяется на фоне других построек. Надежный застройщик Iman Developers – один из самых быстрорастущих застройщиков, который вышел на рынок в 2016 году. Главная цель компании – строить недвижимость, следуя высоким стандартам качества, внедряя новые решения и передавая непревзойденную ценность.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
35 - 40
682 668 - 729 099
17 492 - 18 988
2 спальни
124 - 171
1 813 050 - 2 285 625
11 625 - 14 531

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, District JVC 10, 4th Street, B