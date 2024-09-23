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ГлавнаяЖилые комплексыOne Park Square by Iman

One Park Square by Iman

19/11, Assel Boulevard, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 5
1 / 5
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Iman Developers
Площадь
от 39 м² до 311 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 725 000 AEDот 9 476 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность30
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
39
725 000
18 401
1 спальня
73 – 74
1 286 563 – 1 339 174
17 542 – 18 068
2 спальни
100 – 205
1 580 000 – 2 000 000
9 750 – 15 675
3 спальни
311
2 950 000
9 476
Брошюра проекта

Описание

Элитный жилой комплекс в Jumeirah Village Circle. Изящная и плавная архитектура клубного дома One Park Square вдохновлена красотой пустынных песков, спокойным течением воды и пышной зеленью Дубая. В продуманных изысканных интерьерах сочетаются комфорт и элегантность, которые позволяют жителям насладиться близостью к природе, не жертвуя роскошью. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с качественной чистовой отделкой, панорамными окнами и просторными балконами. - Резидентам доступны: тренажерный зал, беговые дорожки, детская игровая площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, сауна, терраса для барбекю, лаунж-зона, скейт-парк. Преимущества расположения Благодаря выгодному расположению вблизи шоссе Al Khail Road за 17 минут можно добраться до Bluewaters Island, за 18 минут – до Expo City, за 20 минут – до Palm Jumeirah и Mall of the Emirates. Дорога до аэропортов Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport займет 30 минут.

Локация

На карте
19/11, Assel Boulevard, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт220 м
Средняя школа550 м
Магазин500 м
Медицинский центр900 м
Аэропорт32 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Гольф-симулятор
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Лобби для гостей

Новости о проекте

  1. Подробный путеводитель по району Jumeirah Village Circle (JVC) в Дубае
    Подробный путеводитель по району Jumeirah Village Circle (JVC) в Дубае23.09.2024
  2. Когда лучше покупать квартиру в Дубае: как сезонность влияет на ценообразование
    Когда лучше покупать квартиру в Дубае: как сезонность влияет на ценообразование11.09.2024
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