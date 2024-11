One Park Square by Iman

Описание

Элитный жилой комплекс в Jumeirah Village Circle. Изящная и плавная архитектура клубного дома One Park Square вдохновлена красотой пустынных песков, спокойным течением воды и пышной зеленью Дубая. В продуманных изысканных интерьерах сочетаются комфорт и элегантность, которые позволяют жителям насладиться близостью к природе, не жертвуя роскошью. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с качественной чистовой отделкой, панорамными окнами и просторными балконами. - Резидентам доступны: тренажерный зал, беговые дорожки, детская игровая площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, сауна, терраса для барбекю, лаунж-зона, скейт-парк. Преимущества расположения Благодаря выгодному расположению вблизи шоссе Al Khail Road за 17 минут можно добраться до Bluewaters Island, за 18 минут – до Expo City, за 20 минут – до Palm Jumeirah и Mall of the Emirates. Дорога до аэропортов Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport займет 30 минут.