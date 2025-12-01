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ГлавнаяЖилые комплексыMe Do Re 2

Me Do Re 2

Wisal Tower, JLT Cluster G, Jumeirah Lakes Towers, Al Thanyah 5, Al Thanyah, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
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Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Medore Properties DMCC
Площадь
от 84 м² до 186 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 2 038 000 AEDот 23 172 AED/м²

График платежей *

При оформлении договора
20%
При передаче
20%
После передачи
60%
Период рассрочки
24 месяца
Возможность Post Handover
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При оформлении договора
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2025
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Высота потолков3.15 м
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
84 – 116
2 038 000 – 2 700 000
23 172 – 24 250
3 спальни
186
4 556 000 – 4 566 000
24 403 – 24 456
Брошюра проекта

Описание

Жилая башня премиум-класса на берегу живописного озера в Jumeirah Lake Towers. В изысканном здании Me Do Re 2 гармонично сочетаются элегантный дизайн, инновационные технологии и близость ко всем необходимым удобствам. Продуманные до мелочей интерьеры отличаются функциональностью и высоким уровнем исполнения, создавая идеальное пространство для современной жизни. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой нейтральных тонов, сантехникой бренда Kohler, кварцевыми кухонными столешницами, панорамными окнами. - Все лоты оборудованы системой «Умный дом», с помощью которой можно удаленно управлять освещением, кондиционером, открывать/закрывать входную дверь. - Для удобства жителей на парковке установлены зарядные станции для электромобилей на каждом уровне и автоматическая система распознавания номеров для въезда и выезда. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги, гольф-симулятор, бильярдная, настольный теннис, детская игровая площадка, раздельные бассейны для детей и взрослых, сауна, джакузи и др. Преимущества расположения Проект расположен между дорогой First Al Khail Street и шоссе Sheikh Zayed Road. За 10-15 минут можно добраться до школы Dubai International Academy, клиники Saudi German Hospital, торгового центра Dubai Marina Mall, пляжа JBR Beach. Популярные локации Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 25 минутах пути. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 27 минут, до Al Maktoum International Airport – 32 минуты.

Локация

На карте
Wisal Tower, JLT Cluster G, Jumeirah Lakes Towers, Al Thanyah 5, Al Thanyah, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Лейк Тауэрс

Дубай
Jumeirah Lake Towers (JLT) — деловой район, расположенный в самом сердце Дубая вдоль прибрежной зоны Персидского залива. Имеет развитую инфраструктуру и удобную транспортную сеть. Район прекрасно подходит для бизнесменов, профессионалов, людей с активным образом жизни, молодых пар и семей с детьми.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт170 м
Средняя школа110 м
Магазин140 м
Медицинский центр2 км
Метро1 км
Аэропорт32 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Гольф-симулятор
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
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