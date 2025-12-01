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Medore Properties

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Medore Properties

Medore Properties

Перспективный застройщик, дебютирующий с жилым комплексом премиум-класса Me Do Re 2. Клиентоориентированность, ответственный подход к качеству строительства, сотрудничество с надежными производителями являются ключевыми принципами компании.


Преимущества Medore Properties:

- инновационные решения;

- премиальное качество;

- персонализированный сервис;

- высокий уровень комфорта.


Medore Properties — привлекает инвесторов и покупателей, заинтересованных в надежных объектах, создавая идеальные пространства для жизни в динамичном районе.

1 предложение
Me Do Re 2
Me Do Re 2
Wisal Tower, JLT Cluster G, Jumeirah Lakes Towers, Al Thanyah 5, Al Thanyah, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Тип объектаЖилой
Срок сдачи4 кв. 2025
ЗастройщикMedore Properties
Площадьот 84 м² до 186 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 84 м²от 2 038 000 AED
2 спальниот 121 м²от 3 361 000 AED
3 спальниот 186 м²от 4 556 000 AED
от 2 038 000 AEDот 23 172 AED/м²
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