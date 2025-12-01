Тип объектаЖилой
Срок сдачи4 кв. 2025
ЗастройщикMedore Properties
Площадьот 84 м² до 186 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 84 м²от 2 038 000 AED
2 спальниот 121 м²от 3 361 000 AED
3 спальниот 186 м²от 4 556 000 AED
Перспективный застройщик, дебютирующий с жилым комплексом премиум-класса Me Do Re 2. Клиентоориентированность, ответственный подход к качеству строительства, сотрудничество с надежными производителями являются ключевыми принципами компании.
Преимущества Medore Properties:
- инновационные решения;
- премиальное качество;
- персонализированный сервис;
- высокий уровень комфорта.
Medore Properties — привлекает инвесторов и покупателей, заинтересованных в надежных объектах, создавая идеальные пространства для жизни в динамичном районе.