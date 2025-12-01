Каталог
Me Do Re 2

Wisal Tower, JLT Cluster G, Jumeirah Lakes Towers, Al Thanyah 5, Al Thanyah, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Medore Properties
Площадь
от 114 м² до 116 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 753 165 $от 6 607 $/м²

График платежей *

При оформлении договора
20%
При передаче ключей
20%
После передачи ключей
60%
Период рассрочки после передачи ключей
24 месяца
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2025
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков3.15 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
114 – 116
753 165 – 776 310
6 607 – 6 692
Брошюра проекта

Описание

Жилая башня премиум-класса на берегу живописного озера в Jumeirah Lake Towers. В изысканном здании Me Do Re 2 гармонично сочетаются элегантный дизайн, инновационные технологии и близость ко всем необходимым удобствам. Продуманные до мелочей интерьеры отличаются функциональностью и высоким уровнем исполнения, создавая идеальное пространство для современной жизни. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой нейтральных тонов, сантехникой бренда Kohler, кварцевыми кухонными столешницами, панорамными окнами. - Все лоты оборудованы системой «Умный дом», с помощью которой можно удаленно управлять освещением, кондиционером, открывать/закрывать входную дверь. - Для удобства жителей на парковке установлены зарядные станции для электромобилей на каждом уровне и автоматическая система распознавания номеров для въезда и выезда. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги, гольф-симулятор, бильярдная, настольный теннис, детская игровая площадка, раздельные бассейны для детей и взрослых, сауна, джакузи и др. Преимущества расположения Проект расположен между дорогой First Al Khail Street и шоссе Sheikh Zayed Road. За 10-15 минут можно добраться до школы Dubai International Academy, клиники Saudi German Hospital, торгового центра Dubai Marina Mall, пляжа JBR Beach. Популярные локации Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 25 минутах пути. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 27 минут, до Al Maktoum International Airport – 32 минуты.

Локация

Wisal Tower, JLT Cluster G, Jumeirah Lakes Towers, Al Thanyah 5, Al Thanyah, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Лейк Тауэрс

Дубай
Jumeirah Lake Towers (JLT) — деловой район, расположенный в самом сердце Дубая вдоль прибрежной зоны Персидского залива. Имеет развитую инфраструктуру и удобную транспортную сеть. Район прекрасно подходит для бизнесменов, профессионалов, людей с активным образом жизни, молодых пар и семей с детьми.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт170 м
Школа110 м
Магазин140 м
Медицинский центр2 км
Метро1 км
Аэропорт32 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Гольф-симулятор
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха

Застройщик

Medore Properties

Medore Properties

Перспективный застройщик, дебютирующий с жилым комплексом премиум-класса Me Do Re 2. Клиентоориентированность, ответственный подход к качеству строительства, сотрудничество с надежными производителями являются ключевыми принципами компании.
