Описание

Жилая башня премиум-класса на берегу живописного озера в Jumeirah Lake Towers. В изысканном здании Me Do Re 2 гармонично сочетаются элегантный дизайн, инновационные технологии и близость ко всем необходимым удобствам. Продуманные до мелочей интерьеры отличаются функциональностью и высоким уровнем исполнения, создавая идеальное пространство для современной жизни. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой нейтральных тонов, сантехникой бренда Kohler, кварцевыми кухонными столешницами, панорамными окнами. - Все лоты оборудованы системой «Умный дом», с помощью которой можно удаленно управлять освещением, кондиционером, открывать/закрывать входную дверь. - Для удобства жителей на парковке установлены зарядные станции для электромобилей на каждом уровне и автоматическая система распознавания номеров для въезда и выезда. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги, гольф-симулятор, бильярдная, настольный теннис, детская игровая площадка, раздельные бассейны для детей и взрослых, сауна, джакузи и др. Преимущества расположения Проект расположен между дорогой First Al Khail Street и шоссе Sheikh Zayed Road. За 10-15 минут можно добраться до школы Dubai International Academy, клиники Saudi German Hospital, торгового центра Dubai Marina Mall, пляжа JBR Beach. Популярные локации Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 25 минутах пути. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 27 минут, до Al Maktoum International Airport – 32 минуты.