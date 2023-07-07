Jawaher Residences on Maryam Island

Жителям доступен роскошный образ жизни: взрослый и детский бассейны, тренажерный зал, игровая площадка и сад на подиуме. Идеальное расположение позволяет легко добраться до набережной. В 5-10 минутах на автомобиле находятся рестораны Safartas Restaurant & Deli, MAHROSAH SWEET и Sallora Sweets Restaurant, супермаркет Tawoon Al Madina, медицинский центр Mazaya Medical Center. В окружении расположены пляжные парки Al Khan Open Beach и Al Mamzar Beach Park, а также ландшафтные парки Al Nahda Park Sharjah, Khalidiya Park и Al Safya Park. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен в центре Шарджи, что позволит быстро доехать до любой точки города. До аэропортов Dubai International Airport и Sharjah Airport можно доехать за 15-25 минут. Близость к пляжу За 5 минут можно доехать до пляжа Al Mamzar Beach, который располагает большим количеством развлечений для взрослых и детей. На отдельной территории находятся бассейн с местами для отдыха, зона барбекю, амфитеатр и смотровая башня с панорамным обзором. Надежный застройщик Eagle Hills – компания, которая с 2014 года специализируется на инвестициях в недвижимость и девелопменте. Миссия застройщика – обеспечение экономического роста путем развития и оживления целых сообществ.

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