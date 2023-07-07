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Jawaher Residences on Maryam Island

United Arab Emirates, Sharjah, Al Khalidiah, Al Khan, Al Khan 2 Street, 18/1
Морской порт
  1. Визуализация
Item 1 of 8
Визуализация
ЗастройщикEagle Hills
Площадьот 128 м² до 158 м²
Количество спаленот 2 до 3
Стартовая цена1 685 888 AED
от 1 685 888 AED
от 11 016 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%168 589 AED
При оформлении договора
2%33718 AED
До даты ввода в эксплуатацию
20%337 178 AED
При передаче
70%1 180 122 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов2
Дата ввода в эксплуатацию1 кв. 2025
Этажность10
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 1 685 888 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Парковка
  • Лифт в паркинг
Лифты
  • Количество лифтов: 2
Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
Дополнительно
  • Магазины
  • Медицинский центр
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Средняя школа6 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Море700 м

Описание

Жилой комплекс на побережье Персидского залива на острове Maryam Island. Живите в 30 минутах от центра эмирата и наслаждайтесь потрясающими видами на Аравийское море и панораму района. В комплексе представлено 198 студий и апартаментов с 1, 2, 3 и 4 спальнями. Все лоты отличаются эргономичными пространствами, панорамными окнами и просторными балконами. Апартаменты оборудованы всем необходимым для комфортного проживания.

Жителям доступен роскошный образ жизни: взрослый и детский бассейны, тренажерный зал, игровая площадка и сад на подиуме. Идеальное расположение позволяет легко добраться до набережной. В 5-10 минутах на автомобиле находятся рестораны Safartas Restaurant & Deli, MAHROSAH SWEET и Sallora Sweets Restaurant, супермаркет Tawoon Al Madina, медицинский центр Mazaya Medical Center. В окружении расположены пляжные парки Al Khan Open Beach и Al Mamzar Beach Park, а также ландшафтные парки Al Nahda Park Sharjah, Khalidiya Park и Al Safya Park. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен в центре Шарджи, что позволит быстро доехать до любой точки города. До аэропортов Dubai International Airport и Sharjah Airport можно доехать за 15-25 минут. Близость к пляжу За 5 минут можно доехать до пляжа Al Mamzar Beach, который располагает большим количеством развлечений для взрослых и детей. На отдельной территории находятся бассейн с местами для отдыха, зона барбекю, амфитеатр и смотровая башня с панорамным обзором. Надежный застройщик Eagle Hills – компания, которая с 2014 года специализируется на инвестициях в недвижимость и девелопменте. Миссия застройщика – обеспечение экономического роста путем развития и оживления целых сообществ.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
128 - 132
1 685 888 - 1 748 888
12 708 - 13 622
3 спальни
156 - 158
1 743 888 - 1 915 888
11 016 - 12 224

Инфраструктура

United Arab Emirates, Sharjah, Al Khalidiah, Al Khan, Al Khan 2 Street, 18/1

Новости о проекте

  1. Шарджа, об эмирате.
    Шарджа, об эмирате.07.07.2023
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