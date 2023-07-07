Jawaher Residences on Maryam Island

Jawaher Residences on Maryam IslandUnited Arab Emirates, Sharjah, Al Khalidiah, Al Khan, Al Khan 2 Street, 18/1
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Об объекте
Внутренняя инфраструктура
- Лифт в паркинг
- Количество лифтов: 2
- Детская площадка
- Детский бассейн
- Бассейн
- Тренажерный зал
- Сад
- Магазины
- Медицинский центр
- Ресторан / Кафе
- Переговорная комната
Транспортная доступность
Описание
Жилой комплекс на побережье Персидского залива на острове Maryam Island. Живите в 30 минутах от центра эмирата и наслаждайтесь потрясающими видами на Аравийское море и панораму района. В комплексе представлено 198 студий и апартаментов с 1, 2, 3 и 4 спальнями. Все лоты отличаются эргономичными пространствами, панорамными окнами и просторными балконами. Апартаменты оборудованы всем необходимым для комфортного проживания.
Жителям доступен роскошный образ жизни: взрослый и детский бассейны, тренажерный зал, игровая площадка и сад на подиуме. Идеальное расположение позволяет легко добраться до набережной. В 5-10 минутах на автомобиле находятся рестораны Safartas Restaurant & Deli, MAHROSAH SWEET и Sallora Sweets Restaurant, супермаркет Tawoon Al Madina, медицинский центр Mazaya Medical Center. В окружении расположены пляжные парки Al Khan Open Beach и Al Mamzar Beach Park, а также ландшафтные парки Al Nahda Park Sharjah, Khalidiya Park и Al Safya Park. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен в центре Шарджи, что позволит быстро доехать до любой точки города. До аэропортов Dubai International Airport и Sharjah Airport можно доехать за 15-25 минут. Близость к пляжу За 5 минут можно доехать до пляжа Al Mamzar Beach, который располагает большим количеством развлечений для взрослых и детей. На отдельной территории находятся бассейн с местами для отдыха, зона барбекю, амфитеатр и смотровая башня с панорамным обзором. Надежный застройщик Eagle Hills – компания, которая с 2014 года специализируется на инвестициях в недвижимость и девелопменте. Миссия застройщика – обеспечение экономического роста путем развития и оживления целых сообществ.