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IR1DIAN Park by Object1

12, Westar Reflections, JVC District 13, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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Здание
Здание
Застройщик
Object One Real Estate Development
Площадь
от 39 м² до 171 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 775 208 AEDот 15 800 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
40%
При передаче
10%
После передачи
30%
Период рассрочки
18 месяцев
Возможность Post Handover
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность7
Высота потолков3 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
39 – 57
775 208 – 954 547
16 509 – 19 816
1 спальня
69 – 107
1 169 199 – 1 826 400
16 876 – 17 048
2 спальни
101 – 171
1 655 655 – 2 707 565
15 800 – 16 273

Описание

Малоэтажный жилой комплекс в популярном районе JVC. Эстетичная архитектура здания IR1DIAN Park гармонично вписывается в окружающий природный ландшафт. Светлые интерьеры, удобные планировки и современные удобства создают теплую атмосферу домашнего уюта. Здесь вас ждет новый уровень комфортной жизни. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой, встроенной техникой европейских брендов, системами хранения, панорамными окнами и балконами. - Резидентам доступны: полностью оборудованный тренажерный зал с пространством для йоги, детская площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, терраса для барбекю, лаунж-зона, многофункциональное помещение для работы и отдыха и др. Преимущества расположения Проект находится вблизи одного из главных шоссе эмирата Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. В радиусе 10 минут расположены образовательные учреждения Sunmarke School и Arcadia School. Дорога до парка цветов Dubai Miracle Garden займет 9 минут, до гольф-клуба Jumeirah Golf Estates Golf Course и торгового центра Mall of the Emirates — 15 минут. Чтобы добраться до пляжей района Palm Jumeirah, потребуется 22 минуты, до тематического парка Legoland Dubai — 27 минут. Путь до аэропорта Dubai International Airport займет 35 минут.

Локация

На карте
12, Westar Reflections, JVC District 13, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт400 м
Средняя школа1 км
Магазин350 м
Медицинский центр2 км
Аэропорт34 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха

Застройщик

Object One Real Estate Development

Object One Real Estate Development

Многопрофильная девелоперская компания, входящая в состав международной структуры TSZ Group, с успехом реализующая проекты в Испании и ОАЭ. Десятилетний опыт в девелопменте, строительстве, финансировании и эксплуатации позволяет команде создавать не просто здания, а новые городские достопримечательности, меняющие облик города и стиль жизни его жителей.
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Новости о проекте

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