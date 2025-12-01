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Haven Living

Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 5
Визуализация
ЗастройщикDriven Properties
Площадьот 154 м² до 227 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена2 500 000 AED
от 2 500 000 AED
от 14 163 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При оформлении договора
10%250000 AED
+
4%100000 AED
До даты ввода в эксплуатацию
25%625 000 AED
При передаче
65%1 625 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2025
Старт продаж4 кв. 2023
Этажность13
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 2 500 000 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Тренажерный зал

Транспортная доступность

Магазин1 км
Море1 км

Описание

Эксклюзивный комплекс апартаментов в районе Deira, на искусственном архипелаге Dubai Islands. Встречая вас среди оживленного городского ландшафта, Haven Living становится оазисом тепла и комфорта, сочетая современную изысканность с элегантностью.

В комплексе представлены апартаменты с 1-4 спальнями. Отдельное место в проекте занимают двухуровневые резиденции с частной террасой и бассейном — воплощение функциональности и элегантности. Из окон в пол открывается панорамный вид на окружающий ландшафт, приглашая жителей насладиться красотой окружающей среды. Жителям комплекса доступны: лобби, открытый бассейн, тренажерный зал, детская площадка. В пределах 10 минут на автомобиле находятся рынок Souk Al Marfa, пристань для яхт Dubai Islands Marina, ресторан Bait Al Zain Mandi. Район активно застраивается, скоро здесь появятся культовые отели, 20-километровый пляж, отмеченный голубым флагом, оздоровительные центры, курорты для семейного отдыха. Знаковая архитектура Дубая В отделке здания используют натуральные материалы — от богатых текстур из дерева до гладких камней, украшающих фасад, — каждый элемент был тщательно подобран, чтобы создать неразрывную связь между современным дизайном и миром природы. Качественная отделка Резиденции могут похвастаться утонченным современным дизайном: нейтральная цветовая гамма, натуральные материалы, продуманные пространства. Концепция построена на использовании естественного освещения и создания беспрепятственной среды между внутренним и внешним пространством. Надежный застройщик Driven Properties – ведущая компания в сфере недвижимости, которая занимается покупкой и управлением недвижимости, арендой домов для отдыха, дизайном интерьера, консультациями по девелопменту и ипотеке. Рост и успех компании обусловлены присутствием застройщика на новых рынках, среди которых регион Персидского залива, Китай и Африка.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
154 - 154
2 500 000 - 2 500 000
16 162 - 16 162
2 спальни
176 - 176
2 500 000 - 2 500 000
14 163 - 14 163
3 спальни
227 - 227
3 300 000 - 3 300 000
14 498 - 14 498

Инфраструктура

Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates