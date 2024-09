Описание

Роскошный оазис в Jumeirah Garden City в самом сердце бурлящего мегаполиса. Клубный дом EVERGR1N House – это уникальное сочетание гармоничного баланса между городской жизнью и природой. Современная архитектура, функциональный дизайн, широкие террасы и уютные сады создают неповторимую атмосферу спокойствия и умиротворения. Ключевые особенности - Все лоты полностью меблированы и представлены с чистовой отделкой в спокойных нейтральных тонах. Также жилые помещения оснащены системой «Умный дом», просторными балконами и панорамными окнами. - Для удобства резидентов предусмотрена двухуровневая парковка и парковочные места для людей с ограниченными возможностями. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, настольный теннис, пространство для медитаций и занятий йогой, отдельные бассейны для взрослых и детей, площадка для барбекю, сауна, лаунж-зона. Инфраструктура района Jumeirah Garden City – динамично развивающийся район недалеко от популярных локаций Дубая. Жителям доступна вся необходимая инфраструктура: культурные и развлекательные центры, рестораны, парки, беговые дорожки. На расстоянии 7-10 минут находятся школы Al Maktoum Primary School, Old Little Flock English School, Little Champions Nursery и медицинские клиники Al Hana Medical Center, NMC Medical Center, Sparkle Medical Center. Преимущества расположения Проект имеет выгодное расположение вблизи одной из самых крупных автомагистралей эмирата Sheikh Zayed Road. За 8 минут можно добраться до Jumeirah Mosque Dubai, до World Trade Center – за 10 минут, до Museum of the Future – за 12 минут. Путь до Burj Khalifa составит 15 минутах, Jumeirah Beach – 20 минут. Дорога до Dubai International Airport займет 16 минут.