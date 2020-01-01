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EVERGR1N House

66, 12A Street, Al Satwa, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 6
1 / 6
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Object One Real Estate Development
Площадь
от 36 м² до 105 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 1 038 000 AEDот 24 849 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
20%
До завершения строительства
20%
При передаче
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 5
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию2 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность11
Высота потолков3 м
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
36
1 038 000
28 069
1 спальня
71
1 808 000
25 372
2 спальни
105
2 627 000
24 849

Описание

Роскошный оазис в Jumeirah Garden City в самом сердце бурлящего мегаполиса. Клубный дом EVERGR1N House – это уникальное сочетание гармоничного баланса между городской жизнью и природой. Современная архитектура, функциональный дизайн, широкие террасы и уютные сады создают неповторимую атмосферу спокойствия и умиротворения. Ключевые особенности - Все лоты полностью меблированы и представлены с чистовой отделкой в спокойных нейтральных тонах. Также жилые помещения оснащены системой «Умный дом», просторными балконами и панорамными окнами. - Для удобства резидентов предусмотрена двухуровневая парковка и парковочные места для людей с ограниченными возможностями. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, настольный теннис, пространство для медитаций и занятий йогой, отдельные бассейны для взрослых и детей, площадка для барбекю, сауна, лаунж-зона. Инфраструктура района Jumeirah Garden City – динамично развивающийся район недалеко от популярных локаций Дубая. Жителям доступна вся необходимая инфраструктура: культурные и развлекательные центры, рестораны, парки, беговые дорожки. На расстоянии 7-10 минут находятся школы Al Maktoum Primary School, Old Little Flock English School, Little Champions Nursery и медицинские клиники Al Hana Medical Center, NMC Medical Center, Sparkle Medical Center. Преимущества расположения Проект имеет выгодное расположение вблизи одной из самых крупных автомагистралей эмирата Sheikh Zayed Road. За 8 минут можно добраться до Jumeirah Mosque Dubai, до World Trade Center – за 10 минут, до Museum of the Future – за 12 минут. Путь до Burj Khalifa составит 15 минутах, Jumeirah Beach – 20 минут. Дорога до Dubai International Airport займет 16 минут.

Инфраструктура

На карте
66, 12A Street, Al Satwa, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт500 м
Средняя школа1 км
Магазин750 м
Медицинский центр800 м
Метро2 км
Аэропорт9 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Настольный теннис
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Лобби для гостей
  • Терраса
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