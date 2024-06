Описание

Яркий пример сочетания роскоши, комфорта и инновационного дизайна. Enqlave by Aqasa расположен в одном из самых престижных кварталов Дубая Discovery Gardens и предоставляет уникальные возможности для проживания. В архитектуре здания читаются современные тенденции и утонченный стиль. Ключевые особенности – На территории спроектированы спортивный зал, детский и взрослый бассейны, джакузи, корты для тенниса, настольный футбол, йога-центр, дзен-сады, библиотека и площадка для барбекю. – Резидентам обеспечен высокий уровень безопасности: круглосуточное видеонаблюдение, охрана и вход по пропускам, что гарантирует приватность и спокойствие. – Комплекс предлагает широкий выбор апартаментов, от уютных студий до просторных пентхаусов. Каждый лот оснащен системой «умный дом». – Большие панорамные окна пропускают естественное освещение и позволяют наслаждаться потрясающими видами на комьюнити и набережную. Инфраструктура района DIscovery Gardens — это оживленный престижный район, где в шаговой доступности есть все необходимое городскому жителю: супермаркеты Spinneys, Carrefour, Nesto, New W Mart, рестораны Al Baalbaki, Saarangaa Bhojan Shala, Loui Restaurant & Cafe, кафе McCafferty Pub Al Furjan, аптеки Life, Discovery Gardens, медицинский центр Medcare Medical Centre и больница NMC Speciality Hospital. Дорога до школ Arcadia Global, Arbor School и Dubai British School займет 5-10 минут. Преимущества расположения Ближайшие улицы Al Asayel St, Gardens Blvd обеспечивают легкий доступ к основным транспортным узлам и главным достопримечательностям города. Станция метро находится всего в 400 метрах, что создает условия к беспрепятственному сообщению с каждой точкой города. Mall of the Emirates расположен в 20 минутах на автомобиле, Dubai Mall — в 25 минутах, Dubai Expo City — в 15 минутах. До Dubai International Airport дорога займет 30 минут, до Al Maktoum Int Airport – 25 минут.