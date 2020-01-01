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Главная - Жилые комплексы - Enqlave by Aqasa

Enqlave by Aqasa

114, Contemporary 9, Contemporary Garden, Discovery Gardens, Jebel Ali, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 5
1 / 5
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Aqasa Developers
Площадь
от 69 м² до 157 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 922 000 AEDот 13 276 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%184 400 AED
При оформлении договора
4%36 880 AED
До даты ввода в эксплуатацию
30%276 600 AED
При передаче
50%461 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию3 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность10
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
69
922 000 - 1 050 000
13 276 - 15 035
2 спальни
107 - 113
1 435 000 - 1 520 000
13 315 - 13 374
3 спальни
157
2 315 000
14 657

Описание

Яркий пример сочетания роскоши, комфорта и инновационного дизайна. Enqlave by Aqasa расположен в одном из самых престижных кварталов Дубая Discovery Gardens и предоставляет уникальные возможности для проживания. В архитектуре здания читаются современные тенденции и утонченный стиль. Ключевые особенности – На территории спроектированы спортивный зал, детский и взрослый бассейны, джакузи, корты для тенниса, настольный футбол, йога-центр, дзен-сады, библиотека и площадка для барбекю. – Резидентам обеспечен высокий уровень безопасности: круглосуточное видеонаблюдение, охрана и вход по пропускам, что гарантирует приватность и спокойствие. – Комплекс предлагает широкий выбор апартаментов, от уютных студий до просторных пентхаусов. Каждый лот оснащен системой «умный дом». – Большие панорамные окна пропускают естественное освещение и позволяют наслаждаться потрясающими видами на комьюнити и набережную. Инфраструктура района DIscovery Gardens — это оживленный престижный район, где в шаговой доступности есть все необходимое городскому жителю: супермаркеты Spinneys, Carrefour, Nesto, New W Mart, рестораны Al Baalbaki, Saarangaa Bhojan Shala, Loui Restaurant & Cafe, кафе McCafferty Pub Al Furjan, аптеки Life, Discovery Gardens, медицинский центр Medcare Medical Centre и больница NMC Speciality Hospital. Дорога до школ Arcadia Global, Arbor School и Dubai British School займет 5-10 минут. Преимущества расположения Ближайшие улицы Al Asayel St, Gardens Blvd обеспечивают легкий доступ к основным транспортным узлам и главным достопримечательностям города. Станция метро находится всего в 400 метрах, что создает условия к беспрепятственному сообщению с каждой точкой города. Mall of the Emirates расположен в 20 минутах на автомобиле, Dubai Mall — в 25 минутах, Dubai Expo City — в 15 минутах. До Dubai International Airport дорога займет 30 минут, до Al Maktoum Int Airport – 25 минут.

Инфраструктура

На карте
114, Contemporary 9, Contemporary Garden, Discovery Gardens, Jebel Ali, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа3 км
Магазин1 км
Медицинский центр2 км
Метро400 м
Аэропорт27 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Бильярдная
  • Библиотека
Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Настольный теннис
Территория
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Лобби для гостей
  • Переговорная