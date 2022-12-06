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Elitz 3

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, Mayar Boulevard, 5C
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 8
Визуализация
ЗастройщикDanube Properties
Площадьот 70 м² до 141 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена1 257 000 AED
от 1 257 000 AED
от 14 886 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%125 700 AED
При оформлении договора
4%50280 AED
До даты ввода в эксплуатацию
55%691 350 AED
После передачи
35%439 950 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов2
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2026
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 1 257 000 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Библиотека

Транспортная доступность

Общественный транспорт130 м
Средняя школа2 км
Магазин64 м
Медицинский центр8 км

Описание

Современный жилой комплекс в семейном районе Jumeirah Village Circle (JVC), обеспечивая яркую и динамичную среду. Начинайте свое утро с теплой и гостеприимной атмосферы, а вечера заканчивайте с ощущением спокойствия и комфорта. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Во всех помещениях царит безмятежная атмосфера благодаря захватывающему виду на город. Откройте для себя новый уровень жизни, сочетающий в себе изысканность, удобство и чувство принадлежности.

Доступен широкий спектр удобств, услуг и развлечений: бассейн, бизнес-центр, health-бар, тренажерный зал, водный фитнес-центр, лаунж-зона, библиотека. Жители смогут выбирать из 40 вариантов досуга на территории одного комплекса — все для создания полноценной жизни без необходимости покидать свой двор. За 5-10 минут можно дойти до супермаркетов Best Buy, New Jame, Al Maya и Noon Warehouse, ресторанов The Desi Mojo и Ghana Food Dubai. Чуть дальше находятся торговый центр Circle Mall JVC, школы JSS International School и Nord Anglia International School Dubai, GEMS Founders School, спортивный комплекс Dubai Sports City. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный доступ к улицам Al Khail Road, Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, Sheikh Zayed Road, что позволяет быстро добраться до любой точки города. До Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport можно доехать за 20-25 минут. Живите в окружении природы Рядом находятся ухоженные парки JVC Community Park, JVC District 10 Park, JVT Community Park, сад чудес и бабочек. Прогуляйтесь по паркам, чтобы расслабиться или насладиться пикником с семьей и друзьями. Вблизи достопримечательностей За 15 минут можно доехать до небоскреба Burj Khalifa и крупного торгового центра Dubai Mall. Столько же времени займет дорога до популярного района Dubai Downtown, знаменитого отеля Burj Al Arab и роскошных пляжей Dubai Marina. Качественная отделка Каждый элемент интерьера тщательно отобран с целью придать атмосферу элегантности. Кухни предлагаются с современной бытовой техникой. Просторная гостиная создает комфортное пространство для отдыха и встреч. Надежный застройщик Danube Properties – одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность застройщик завоевал более 50 престижных наград благодаря высокому качеству недвижимости и индивидуальному подходу к каждому клиенту.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
70 - 70
1 257 000 - 1 257 000
17 767 - 17 767
2 спальни
102 - 119
1 674 000 - 2 030 000
14 886 - 17 498
3 спальни
141 - 141
2 335 000 - 2 362 000
16 508 - 16 713

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, Mayar Boulevard, 5C