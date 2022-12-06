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Elara in Madinat Juumeirah Living

United Arab Emirates, Dubai, Jumeirah, Umm Suqeim 3, Al Wasl Road, 1430/1
  1. Визуализация
Item 1 of 9
Визуализация
ЗастройщикMeraas Development LLC
Площадьот 66 м² до 343 м²
Количество спаленот 1 до 4
Стартовая цена2 300 000 AED
от 2 300 000 AED
от 26 983 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%460 000 AED
При оформлении договора
4%92000 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%1 150 000 AED
При передаче
30%690 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов3
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2026
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 2 300 000 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Медицинский центр

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Средняя школа900 м
Магазин2 км
Медицинский центр1 км
Море1 км

Описание

Восьмая фаза сообщества Madinat Jumeirah Living, направленного на курортный образ жизни. Откройте для себя пространство, окруженное зелеными насаждениям, и изо дня в день наслаждайтесь потрясающими видами на отель-парус Burj Al Arab и Персидский залив. В комплексе представлены апартаменты с 1-3 спальнями и пентхаусы с 4 спальнями. Апартаменты воплощают новую философию современного дизайна, оставаясь при этом верными характеру района в целом.

Обширная парковая зона и объекты инфраструктуры для взрослых и детей придают сообществу особый характер. На территории находятся фитнес-центры, игровые площадки, открытые пространства и бассейны. В пределах 5-10 минут на автомобиле расположены больницы Gargash Hospital и Bizrahmed, детский сад Kiddy Planet Nursery, школы Kings' School Dubai и Raffles International School, ресторан Tashas Al Jalila. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается выезд на улицы Jumeirah Beach Road и Jumeirah Street, что позволяет быстро добраться до любой точки города. Дорога да Dubai International Airport займет 30 минут. Функциональные пространства Планировками предусмотрены: гостиная/столовая, кухня с необходимой бытовой техникой, спальни со встроенными шкафами или гардеробными, прихожая и прачечная. Некоторые лоты предлагаются с комнатой для персонала и открытой кухней/гостиная. Надежный застройщик Meraas является одним из ведущих застройщиков в Дубае, преображающих современный облик города. Компания признана инноватором в области жилой и коммерческой недвижимости, частного здравоохранения, ресторанном, развлекательном, отельном и туристическом бизнесе.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
66 - 66
2 300 000 - 2 300 000
34 535 - 34 535
2 спальни
116 - 116
3 130 000 - 3 130 000
26 983 - 26 983
3 спальни
179 - 179
5 600 000 - 5 600 000
31 285 - 31 285
4 спальни
343 - 343
10 950 000 - 10 950 000
31 924 - 31 924

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Jumeirah, Umm Suqeim 3, Al Wasl Road, 1430/1