Elara in Madinat Juumeirah Living

Обширная парковая зона и объекты инфраструктуры для взрослых и детей придают сообществу особый характер. На территории находятся фитнес-центры, игровые площадки, открытые пространства и бассейны. В пределах 5-10 минут на автомобиле расположены больницы Gargash Hospital и Bizrahmed, детский сад Kiddy Planet Nursery, школы Kings' School Dubai и Raffles International School, ресторан Tashas Al Jalila. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается выезд на улицы Jumeirah Beach Road и Jumeirah Street, что позволяет быстро добраться до любой точки города. Дорога да Dubai International Airport займет 30 минут. Функциональные пространства Планировками предусмотрены: гостиная/столовая, кухня с необходимой бытовой техникой, спальни со встроенными шкафами или гардеробными, прихожая и прачечная. Некоторые лоты предлагаются с комнатой для персонала и открытой кухней/гостиная. Надежный застройщик Meraas является одним из ведущих застройщиков в Дубае, преображающих современный облик города. Компания признана инноватором в области жилой и коммерческой недвижимости, частного здравоохранения, ресторанном, развлекательном, отельном и туристическом бизнесе.

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