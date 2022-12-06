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Coral Reef

United Arab Emirates, Dubai, Dubai Maritime City Street, 99/8
Автобусная остановка
Станция метро
Морской порт
  1. Визуализация
Item 1 of 7
Визуализация
ЗастройщикDamac Properties
Площадьот 125 м² до 168 м²
Количество спаленот 2 до 3
Стартовая цена3 284 000 AED
от 3 284 000 AED
от 20 454 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%656 800 AED
При оформлении договора
4%131360 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%1 642 000 AED
При передаче
30%985 200 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию1 кв. 2028
Этажность55
Высота потолков2800 м
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 3 284 000 AED
БалконЕсть
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Лифты
  • Количество лифтов: 6
  • Грузовой лифт
Бассейн и SPA
  • Крытый бассейн
  • Открытый бассейн
  • Сауна
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Кинотеатр

Транспортная доступность

Общественный транспорт2 км
Средняя школа3 км
Магазин370 м
Медицинский центр2 км
Метро4 км
Море100 м

Описание

Жилой комплекс в коллаборации с брендом Babolex от модного дизайнера современного искусства Винсента Фодемера, построенный на искусственном полуострове Dubai Maritime City. Воплотите в реальность мечту о стильной жизни на первой береговой линии. В башне представлены апартаменты с 1-3 спальнями и захватывающими видами на Арабский залив. Все лоты оборудованы балконами или террасами, а также гостевой ванной комнатой.

Территория комплекса предлагает большой выбор первоклассных удобств и услуг: открытый бассейн, крытый светодиодный бассейн, частный пляж с коралловым рифом, пляжный кинотеатр, спа- и фитнес-центр, игровые зоны для детей, зоны для прогулок и отдыха, паркинг. За 5-10 минут можно доехать до портового района Mina Rashid с различными ресторанами и магазинами, детского сада Dubai Gem Nursery, школы New Academy School, больниц International Modern Hospital и Aster Hospital. Развитая транспортная сеть Комплекс расположен на уединенной набережной. Чтобы доехать до главной магистрали Sheikh Zayed Road, потребуется 10 минут. Дорога до Dubai International Airport займет не более 20 минут на автомобиле. Вблизи достопримечательностей За 15 минут на автомобиле можно добраться до туристического района Al Fahidi Historical Neighbourhood и набережной Al Seef, а также до музеев Museum of the Future, Dubai Museum и Etihad Museum. В 20 минутах расположены главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall. За 30 минут можно доехать до знаменитых районов Dubai Marina, Dubai Harbour и Palm Jumeirah. Качественная отделка Над дизайн-проектом работал французский художник Винсент Фодемер (Vincent Faudemer). Необычные художественные инсталляции и знаменитая фигурка слона бренда Babolex создают яркие акценты, и весь интерьер отражает тенденции современного искусства. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
125 - 125
3 284 000 - 3 284 000
26 159 - 26 159
3 спальни
164 - 168
3 363 000 - 4 372 000
20 454 - 26 590

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Dubai Maritime City Street, 99/8