Coral Reef

Территория комплекса предлагает большой выбор первоклассных удобств и услуг: открытый бассейн, крытый светодиодный бассейн, частный пляж с коралловым рифом, пляжный кинотеатр, спа- и фитнес-центр, игровые зоны для детей, зоны для прогулок и отдыха, паркинг. За 5-10 минут можно доехать до портового района Mina Rashid с различными ресторанами и магазинами, детского сада Dubai Gem Nursery, школы New Academy School, больниц International Modern Hospital и Aster Hospital. Развитая транспортная сеть Комплекс расположен на уединенной набережной. Чтобы доехать до главной магистрали Sheikh Zayed Road, потребуется 10 минут. Дорога до Dubai International Airport займет не более 20 минут на автомобиле. Вблизи достопримечательностей За 15 минут на автомобиле можно добраться до туристического района Al Fahidi Historical Neighbourhood и набережной Al Seef, а также до музеев Museum of the Future, Dubai Museum и Etihad Museum. В 20 минутах расположены главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall. За 30 минут можно доехать до знаменитых районов Dubai Marina, Dubai Harbour и Palm Jumeirah. Качественная отделка Над дизайн-проектом работал французский художник Винсент Фодемер (Vincent Faudemer). Необычные художественные инсталляции и знаменитая фигурка слона бренда Babolex создают яркие акценты, и весь интерьер отражает тенденции современного искусства. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

