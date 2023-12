Clearpoint

В комплексе представлена коллекция апартаментов с 1-3 спальнями и дуплексов с 3 спальнями. Планировками предусмотрены балкон, прачечная, гардеробная и оборудованные техникой кухни. В дуплексах представлена комната для персонала. Из окон открываются виды на ухоженные пространства на открытом воздухе, пристань для яхт и городской пейзаж. На территории находятся бассейны, общественный парк, прогулочная набережная, спортивный зал, теннисные корты, детский сад и зона барбекю. В 5-10 минутах на автомобиле расположены магазин Fresh Plus, рестораны Signature by Sanjeev Kapoor и Prabhu's Pure Veg, детский сад Little Diamond Nursery Al Raffa, школа New Academy School, больницы International Modern Hospital и Aster Hospital Mankhool. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на магистрали Sheikh Rashid Road и Al Mina Street, что позволяет быстро добраться до любой точки города. Дорога до Dubai International Airport займет 15 минут. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект с гладкими стеклянными фасадами, алюминиевыми деталями и современной отделкой. Каждая башня тщательно продумана для создания вневременного ансамбля, который сочетается с природой. Качественная отделка Апартаменты выполнены в минималистичном стиле и отличаются обилием естественного света, плавно объединяя внутреннее и внешнее пространство. Камень и деревянные элементы создают обстановку, располагающую к размеренному образу жизни. Надежный застройщик Emaar Properties – компания, которая занимается комплексной застройкой с 1997 года. Девелопер присутствует на ключевых мировых рынках не только в ОАЭ, но и в Саудовской Аравии, Сирии, Иордании, Ливане, Египте, Марокко, Индии, Пакистане, Турции, Канаде и США.

