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Clearpoint

29, Mina Rashid Street, Madinat Dubai Al Melaheyah, Bur Dubai, Dubai, United Arab Emirates
Морской порт
  1. Визуализация
Item 1 of 8
Визуализация
ЗастройщикEmaar Properties PJSC
Площадьот 103 м² до 258 м²
Количество спаленот 2 до 3
Стартовая цена2 189 888 AED
от 2 189 888 AED
от 17 283 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%218 989 AED
При оформлении договора
4%87596 AED
До даты ввода в эксплуатацию
80%1 751 910 AED
При передаче
10%218 989 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов3
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2027
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 2 189 888 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Теннисный корт
Территория
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины

Транспортная доступность

Общественный транспорт950 м
Средняя школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Море210 м

Описание

Три высотные башни в морском стиле на побережье Арабского залива. Погрузитесь в мир спокойствия и изысканности, ощутите идеальный баланс современной элегантности и природной красоты.

В комплексе представлена коллекция апартаментов с 1-3 спальнями и дуплексов с 3 спальнями. Планировками предусмотрены балкон, прачечная, гардеробная и оборудованные техникой кухни. В дуплексах представлена комната для персонала. Из окон открываются виды на ухоженные пространства на открытом воздухе, пристань для яхт и городской пейзаж. На территории находятся бассейны, общественный парк, прогулочная набережная, спортивный зал, теннисные корты, детский сад и зона барбекю. В 5-10 минутах на автомобиле расположены магазин Fresh Plus, рестораны Signature by Sanjeev Kapoor и Prabhu's Pure Veg, детский сад Little Diamond Nursery Al Raffa, школа New Academy School, больницы International Modern Hospital и Aster Hospital Mankhool. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на магистрали Sheikh Rashid Road и Al Mina Street, что позволяет быстро добраться до любой точки города. Дорога до Dubai International Airport займет 15 минут. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект с гладкими стеклянными фасадами, алюминиевыми деталями и современной отделкой. Каждая башня тщательно продумана для создания вневременного ансамбля, который сочетается с природой. Качественная отделка Апартаменты выполнены в минималистичном стиле и отличаются обилием естественного света, плавно объединяя внутреннее и внешнее пространство. Камень и деревянные элементы создают обстановку, располагающую к размеренному образу жизни. Надежный застройщик Emaar Properties – компания, которая занимается комплексной застройкой с 1997 года. Девелопер присутствует на ключевых мировых рынках не только в ОАЭ, но и в Саудовской Аравии, Сирии, Иордании, Ливане, Египте, Марокко, Индии, Пакистане, Турции, Канаде и США.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
103 - 103
2 189 888 - 2 189 888
21 084 - 21 084
3 спальни
162 - 258
3 006 888 - 4 491 888
17 283 - 18 474

Инфраструктура

29, Mina Rashid Street, Madinat Dubai Al Melaheyah, Bur Dubai, Dubai, United Arab Emirates