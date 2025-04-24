Каталог
Chevalia Estate 2 by Emaar

Dubai Investments Park 2, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Emaar Properties
Площадь
от 387 м² до 468 м²
Количество спален
от 4 до 5
Стартовая цена
от 2 145 385 $от 5 541 $/м²

График платежей *

При оформлении договора
10%
До завершения строительства
70%
При сдаче объекта
20%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При оформлении договора
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2029
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность2
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовВилла
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
4 спальни
387
2 145 385
5 541
5 спален
468
2 730 738
5 825

Описание

Изысканные поместья в традиционном аристократическом стиле. Chevalia Estate 2 расположен в престижном комьюнити. Проект идеально подходит для ценителей классического образа жизни, спорта и близости к природе в окружении роскошной инфраструктуры. Ключевые особенности — Интерьеры оформлены в светлой натуральной палитре с акцентами на серых и древесных текстурах. В отделке сочетаются матовые и глянцевые поверхности, включая камень с мягким рисунком, металл и зеркала. — На территории: поло-клуб с тремя полями для матчей, школа верховой езды с аренами, частные конюшни с двором и фонтанами, зеленый парк, многофункциональная площадка, студия йоги, тренажерные залы и велодорожки. Преимущества расположения Жилой комплекс строится в районе Grand Polo Club & Resort с отличной транспортной доступностью к ключевым локациям эмирата. Путь до Expo 2020 продлится 10 минут, до The Els Club, Trump International Golf Club и Jebel Ali Beach — 20 минут. Поездка до Oasis Park, Downtown Dubai, Burj Khalifa и Dubai Mall займет 30 минут. Международный аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 25 минутах на транспорте.

Локация

На карте
Dubai Investments Park 2, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа3 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт29 км

Преимущества проекта

Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Застройщик

Emaar Properties

Девелопер входит в число наиболее известных и ценных компаний по развитию недвижимости в мире. Застройщик, обладающий обширными компетенциями в сфере недвижимости, ритейла и торговых центров, гостеприимства и отдыха, формирует новый образ жизни благодаря своему стремлению к совершенству дизайна, качеству строительства и своевременной сдаче объектов.
Подробнее

Новости о проекте

  1. Топ-5 районов Дубая для покупки недвижимости под сдачу в аренду
    Топ-5 районов Дубая для покупки недвижимости под сдачу в аренду24.04.2025
