Chevalia Estate 2 by Emaar

Описание

Изысканные поместья в традиционном аристократическом стиле. Chevalia Estate 2 расположен в престижном комьюнити. Проект идеально подходит для ценителей классического образа жизни, спорта и близости к природе в окружении роскошной инфраструктуры. Ключевые особенности — Интерьеры оформлены в светлой натуральной палитре с акцентами на серых и древесных текстурах. В отделке сочетаются матовые и глянцевые поверхности, включая камень с мягким рисунком, металл и зеркала. — На территории: поло-клуб с тремя полями для матчей, школа верховой езды с аренами, частные конюшни с двором и фонтанами, зеленый парк, многофункциональная площадка, студия йоги, тренажерные залы и велодорожки. Преимущества расположения Жилой комплекс строится в районе Grand Polo Club & Resort с отличной транспортной доступностью к ключевым локациям эмирата. Путь до Expo 2020 продлится 10 минут, до The Els Club, Trump International Golf Club и Jebel Ali Beach — 20 минут. Поездка до Oasis Park, Downtown Dubai, Burj Khalifa и Dubai Mall займет 30 минут. Международный аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 25 минутах на транспорте.