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Canalside Marina Residences by Sobha

Al Seanneeah, Umm Al Quwain, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 7
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Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Sobha Realty
Площадь
от 47 м² до 208 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 364 167 $от 7 631 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При сдаче объекта
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
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О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2029
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков2.9 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
47 – 61
364 167 – 501 887
7 686 – 8 149
2 спальни
60 – 126
462 188 – 1 087 817
7 631 – 8 610
3 спальни
201 – 208
1 686 508 – 1 740 455
8 350
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Роскошный жилой кластер на Sobha Siniya Island. В жилом комплексе Canalside Marina Residences гармонично сочетаются уникальная экосистема острова и современные удобства, создавая редкое ощущение баланса между природой и городским комфортом. Здесь каждый день наполнен легкостью и эстетикой прибрежного образа жизни. Ключевые характеристики - Апартаменты представлены с качественной чистовой отделкой в теплых нейтральных тонах и продуманными планировками. Также все лоты корпуса А предлагаются полностью меблированными. - Резидентам доступна премиальная инфраструктура: фитнес-центр, детская игровая площадка, infinity-бассейн, лаунж-зона, сад с ландшафтным дизайном и др. - Владельцы резиденций могут воспользоваться сервисом по управлению недвижимостью Stay by Latinem: от услуг клининга до сдачи в аренду с полной поддержкой. Преимущества расположения Проект расположен на живописном острове с белоснежными пляжами, мангровыми лесами, фламинго и морскими черепахами. Комплекс соединен с материком 1,7-километровым мостом, позволяя легко добраться до популярных локаций. За 10 минут можно добраться до острова Аль-Марджан, 30 минут до Шарджи и 50 минут до центра Дубая. Дорога до Sharjah International Airport займет 40 минут.

Локация

На карте
Al Seanneeah, Umm Al Quwain, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море100 м
Аэропорт53 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Лобби для гостей
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Набережная

Застройщик

Sobha Realty

Sobha Realty

Крупная компания, с 1976 года занимающаяся строительством недвижимости премиум-класса в ОАЭ и других странах. Проекты девелопера создаются как символ комфортной и роскошной жизни, все объекты сдаются в срок.
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