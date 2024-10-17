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Binghatti Hill Views

2B, Umm Suqeim Street, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 6
1 / 6
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Binghatti Holding LTD
Площадь
от 35 м² до 226 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 849 999 AEDот 13 671 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
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О проекте

Ввод в эксплуатацию1 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность46
Высота потолков3.6 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
35 – 48
849 999 – 1 030 624
21 224 – 23 697
1 спальня
69 – 82
1 211 111 – 1 444 999
17 371 – 17 543
2 спальни
103 – 226
2 124 999 – 3 099 999
13 671 – 20 504

Описание

Элегантная жилая башня в Dubai Science Park. Архитектура апарт-комплекса Binghatti Hill Views – это органичное сочетание природных материалов и блестящего хрома. Интеллектуальные технологии, незаметно интегрированные в интерьеры, создают жилые пространства, в которых реализуются амбиции и раскрывается будущее. Ключевые особенности - Апартаменты с дизайнерской отделкой в светлых бежевых тонах, панорамными окнами, просторными балконами и встроенной техникой. - Для удобства и безопасности резидентов все лоты оборудованы системой «Умный дом». - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, детская игровая и баскетбольная площадки, отдельные бассейны для взрослых и детей. Инфраструктура района Dubai Science Park – активно развивающийся район в Дубае. Комьюнити является свободной экономической зоной и специализируется на науке, технологиях и инновациях. Однако, здесь также развита вся необходимая инфраструктура для жизни: торговые и развлекательные центры, кафе, рестораны. За 5-10 минут можно добраться до детских образовательных учреждений Repton School Al Barsha, Bloom World Academy, Smart Start Kindergarten и медицинские клиники Medcare Medical Center, Genesis Healthcare Centre, Citicare Medical Centre. Преимущества расположения Благодаря расположению вблизи шоссе Umm Suqeim Street, дорога до Dubai Hills Mall составит 3 минуты, до Mall of the Emirates – 10 минут, до Dubai Hills Golf Club – 12 минут. Путь до IMG World of adventure займет 15 минут, до Burj Khalifa – 20 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 25 минутах.

Локация

На карте
2B, Umm Suqeim Street, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр2 км
Аэропорт26 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Лобби для гостей

Застройщик

Binghatti Holding LTD

Binghatti Holding LTD

Одна из крупнейших компаний в ОАЭ. Девелопер занимается не только жилой недвижимостью, но также гостиничным бизнесом, дизайном интерьера и т.д. Застройщик отличается быстрыми темпами строительства и оригинальной архитектурой зданий.
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Новости о проекте

  1. Запрос брокеру: что важно знать при покупке недвижимости в Дубае для семьи
    Запрос брокеру: что важно знать при покупке недвижимости в Дубае для семьи17.10.2024
  2. Современный дизайн интерьера недвижимости ОАЭ в 2024 году. Тренды и решения
    Современный дизайн интерьера недвижимости ОАЭ в 2024 году. Тренды и решения10.10.2024
  3. Топ-5 факторов, которые удивляют российских инвесторов в квартирах Дубая
    Топ-5 факторов, которые удивляют российских инвесторов в квартирах Дубая04.10.2024
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