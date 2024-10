Описание

Элегантная жилая башня в Dubai Science Park. Архитектура апарт-комплекса Binghatti Hill Views – это органичное сочетание природных материалов и блестящего хрома. Интеллектуальные технологии, незаметно интегрированные в интерьеры, создают жилые пространства, в которых реализуются амбиции и раскрывается будущее. Ключевые особенности - Апартаменты с дизайнерской отделкой в светлых бежевых тонах, панорамными окнами, просторными балконами и встроенной техникой. - Для удобства и безопасности резидентов все лоты оборудованы системой «Умный дом». - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, детская игровая и баскетбольная площадки, отдельные бассейны для взрослых и детей. Инфраструктура района Dubai Science Park – активно развивающийся район в Дубае. Комьюнити является свободной экономической зоной и специализируется на науке, технологиях и инновациях. Однако, здесь также развита вся необходимая инфраструктура для жизни: торговые и развлекательные центры, кафе, рестораны. За 5-10 минут можно добраться до детских образовательных учреждений Repton School Al Barsha, Bloom World Academy, Smart Start Kindergarten и медицинские клиники Medcare Medical Center, Genesis Healthcare Centre, Citicare Medical Centre. Преимущества расположения Благодаря расположению вблизи шоссе Umm Suqeim Street, дорога до Dubai Hills Mall составит 3 минуты, до Mall of the Emirates – 10 минут, до Dubai Hills Golf Club – 12 минут. Путь до IMG World of adventure займет 15 минут, до Burj Khalifa – 20 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 25 минутах.