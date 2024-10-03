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Ayaan Heights Retail&Offices by IGO

Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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Здание
Застройщик
Invest Group Overseas (IGO)
Площадь
от 87 м² до 175 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 850 067 $от 8 199 $/м²

График платежей *

При оформлении договора
20%
До завершения строительства
40%
При сдаче объекта
10%
После сдачи объекта
30%
Период рассрочки после сдачи объекта
18 месяцев
Вариант рассрочки после сдачи объекта
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При оформлении договора
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность23
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовОфис, Розничная торговля
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
134 – 175
1 106 676 – 1 438 167
8 199 – 8 213

Описание

Архитектурное воплощение баланса между работой и жизнью на берегу кристальной лагуны. Ayaan — это инновационный проект смешанного назначения в Meydan Horizon, в котором офисные пространства органично интегрированы в экосистему клубного дома. Современные коммерческие помещения с панорамными окнами, высокими потолками и минималистичным дизайном. Отдельное бизнес-лобби и вход обеспечивают конфиденциальность и престиж, а розничные площади на первом этаже дополняют инфраструктуру комплекса. Преимущества расположения Башня расположена в развивающемся деловом центре Meydan Horizon с прямым доступом к основным магистралям города. Dubai Design District и заповедник Ras Al Khor находятся всего в 5-8 минутах, до Business Bay и Marhaba Mall можно добраться за 10 минут. Путь до Downtown Dubai и DIFC составит 12 минут. Путь до Jumeirah Beach, Dubai Mall и Burj Khalifa займет 18 минут. Дорога до международного аэропорта Dubai International Airport продлится 15 минут.

Локация

На карте
Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт650 м
Магазин750 м
Медицинский центр3 км
Аэропорт19 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха

Новости о проекте

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