Avanti Tower

Описание

16-этажный жилой комплекс, выделяющийся сложной геометрией фасада, расположен в оживленном районе Business Bay. Идеален для тех, кто ценит динамичный ритм жизни и хочет жить в непосредственной близости от самого центра Дубая. Ключевые особенности - Стильная современная отделка в апартаментах. - Апартаменты полностью меблированы и готовы для сдачи в аренду или проживания. - Резидентам доступны бассейн, сауна, кафе, детская комната, прогулочная зона и многое другое. - Для жителей комплекса предоставляется круглосуточный консьерж-сервис, система охраны и видеонаблюдения на территории, а также услуги клининга в апартаментах. Особенности расположения Локация в престижном районе Business Bay обеспечивает удобное транспортное сообщение благодаря близости к автомагистрали Al Khail Road. Это позволяет быстро добраться до главных достопримечательностей и важных точек Дубая. Крупнейший торговый центр Dubai Mall, знаменитый небоскреб Burj Khalifa и роскошное здание Dubai Opera в районе Downtown Dubai находятся всего в 10 минутах от комплекса. Доехать до Международного аэропорта Дубая можно за 15 минут.