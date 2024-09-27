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ГлавнаяЖилые комплексыAvanti Tower

Avanti Tower

Capital Bay Towers, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
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Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Damac Properties
Площадь
от 80 м² до 80 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 1 490 000 AEDот 18 623 AED/м²

График платежей *

При оформлении договора
100%
  1. При оформлении договора
    100%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
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О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2020
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность16
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваСуществующий

Вторичная продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
80
1 490 000
18 623

Описание

16-этажный жилой комплекс, выделяющийся сложной геометрией фасада, расположен в оживленном районе Business Bay. Идеален для тех, кто ценит динамичный ритм жизни и хочет жить в непосредственной близости от самого центра Дубая. Ключевые особенности - Стильная современная отделка в апартаментах. - Апартаменты полностью меблированы и готовы для сдачи в аренду или проживания. - Резидентам доступны бассейн, сауна, кафе, детская комната, прогулочная зона и многое другое. - Для жителей комплекса предоставляется круглосуточный консьерж-сервис, система охраны и видеонаблюдения на территории, а также услуги клининга в апартаментах. Особенности расположения Локация в престижном районе Business Bay обеспечивает удобное транспортное сообщение благодаря близости к автомагистрали Al Khail Road. Это позволяет быстро добраться до главных достопримечательностей и важных точек Дубая. Крупнейший торговый центр Dubai Mall, знаменитый небоскреб Burj Khalifa и роскошное здание Dubai Opera в районе Downtown Dubai находятся всего в 10 минутах от комплекса. Доехать до Международного аэропорта Дубая можно за 15 минут.

Локация

На карте
Capital Bay Towers, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates

Район Бизнес Бэй

Дубай
Business Bay — один из ключевых коммерческих и деловых центров Дубая. Район расположен вблизи главных достопримечательностей города, до которых можно дойти пешком или быстро добраться на автомобиле. Комьюнити подойдет как для семей с детьми и молодых пар, так и для бизнесменов.
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Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Лобби для гостей
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

Damac Properties

Damac Properties

Девелопер предлагает элитную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Компания была основана в 2002 году и успела завоевать любовь множества клиентов качеством и уникальностью своих продуктов и услуг.
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