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Alef Noon Residence

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, Dana Road, 18/1
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 3
Визуализация
ЗастройщикAl Bait Al Duwaliy Real Estate Development
Площадьот 42 м² до 130 м²
Количество спален1
Стартовая цена633 514 AED
от 633 514 AED
от 13 455 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%126 703 AED
При оформлении договора
4%25341 AED
До даты ввода в эксплуатацию
60%380 108 AED
При передаче
20%126 703 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2024
Этажность16
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 633 514 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины

Транспортная доступность

Общественный транспорт290 м
Средняя школа1 км
Магазин450 м
Медицинский центр5 км

Описание

Современное жилое здание в самом сердце Дубая, с захватывающими дух видами, современным дизайном и грамотным расположением. Откройте для себя роскошный образ жизни в семейном районе Jumeirah Village Circle (JVC), вблизи главных достопримечательностей города. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Апартаменты с 2-3 просторными террасами. Все лоты представлены с элегантной отделкой, где гармонично сочетаются традиционные и современные черты дизайна.

На территории комплекса расположены бассейн, тренажерный зал, озелененные зоны отдыха, крытый паркинг с зарядкой для электромобилей. За 5-10 минут можно доехать до супермаркетов All Day, Nesto и Choithrams, школы JSS International School, аптеки Right Health Jumeirah Better Life, торгового центра Circle Mall JVC, ресторана LOUI Restaurant & Cafe Circle Mall. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен между улицами Sheikh Mohammed bin Zayed Road и Al Khail Street, что обеспечивает легкий доступ ко всем локациям Дубая. За 25 минут можно доехать до Dubai International Airport. Чуть дальше находится Al Maktoum International Airport. Качественная отделка В отделке использовали качественные материалы: полы из искусственного дерева, кухонные столешницы из белого известняка. Складные двери от пола до потолка в гостиной. Вся бытовая техника включена в стоимость. Надежный застройщик Al Bait Al Duwaliy – застройщик, который открывает проекты с футуристической стороны. Компания уделяет большое внимание тому, чтобы жилые объекты были оборудованы всеми удобствами, необходимыми для комфортного проживания.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
42 - 42
633 514 - 634 424
15 070 - 15 070
1 спальня
65 - 130
916 682 - 1 873 424
13 455 - 15 070

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, Dana Road, 18/1

Alef Noon Residence