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1wood Residence 2 by Object1

99/3, Kaheel Boulevard, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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Здание
Здание
Здание
Застройщик
Object One Real Estate Development
Площадь
от 39 м² до 187 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 788 117 AEDот 14 940 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При сдаче объекта
10%
После сдачи объекта
30%
Период рассрочки после сдачи объекта
16 месяцев
Вариант рассрочки после сдачи объекта
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность17
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
39
788 117 – 835 881
19 892 – 21 097
1 спальня
59 – 107
1 165 460 – 1 857 753
17 265 – 19 558
2 спальни
121 – 187
1 814 796 – 2 940 255
14 940 – 15 683
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Тихая зеленая гавань в сердце большого города. 1wood Residence 2 — жилой комплекс в популярном районе Jumeirah Village Circle, который предлагает апартаменты с продуманной концепцией комфортного проживания для молодых профессионалов и семей. Проект воплощает философию слияния урбанистической благоустроенности с естественной эстетикой природы. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в сдержанном минималистичном стиле с использованием темного натурального дерева, декоративных панелей от пола до потолка и акцентами мохового цвета. Коллекция лотов полностью меблирована. — Роскошная инфраструктура включает бассейн с террасой и шезлонгами, современный тренажерный зал с кроссфит-зоной, клубный дом, детскую игровую комнату и площадку. — Рядом расположены живописные прогулочные аллеи с беседками для отдыха и оригинальным дизайном, создающие идеальное пространство для семейного досуга. Преимущества расположения Резиденция расположена в динамично развивающемся комьюнити JVC с отличной транспортной доступностью. Благодаря выездам на шоссе Al Khail и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road можно быстро добраться до всех ключевых мест Дубая. Путь до парка Dubai Miracle Garden и торгового центра City Centre Me’aisem продлится 9 минут. Дорога до Mall of the Emirates, Palm Jumeirah, Burj Khalifa и The Walk JBR займет около 20 минут. Ближайший аэропорт, Dubai International Airport, находится в 25 минутах.

Локация

На карте
99/3, Kaheel Boulevard, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт210 м
Средняя школа550 м
Магазин1 км
Медицинский центр300 м
Аэропорт30 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
Дополнительно
  • Терраса

Застройщик

Object One Real Estate Development

Object One Real Estate Development

Многопрофильная девелоперская компания, входящая в состав международной структуры TSZ Group, с успехом реализующая проекты в Испании и ОАЭ. Десятилетний опыт в девелопменте, строительстве, финансировании и эксплуатации позволяет команде создавать не просто здания, а новые городские достопримечательности, меняющие облик города и стиль жизни его жителей.
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