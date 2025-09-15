Недвижимость за границей: куда вашему клиенту лучше вложить деньги

Если ваш клиент собирается купить недвижимость за рубежом, чтобы и заработать, и получить вид на жительство — вот самые интересные варианты в 2025 году. Разберем по пунктам: сколько нужно вложить, какая прибыль и можно ли получить ВНЖ.

*Каталог проектов каждой страны доступен по ссылке в названии страны.





ОАЭ по-прежнему остаются премиальным направлением. ВНЖ здесь можно получить при покупке недвижимости от 205 000 долларов. Главные преимущества — отсутствие налогов на покупку и доход, что обеспечивает чистую прибыль. Арендный заработок стабилен и составляет 5–8%, а потенциал роста капитала на перепродаже один из самых высоких — до 45%. Это выбор для тех клиентов, кто ищет надежность и престиж.





Саудовская Аравия — новый и амбициозный игрок на рынке, предлагающий чрезвычайно высокую доходность: до 20% от аренды и до 40% от перепродажи. Однако и пороги высоки: ВНЖ доступен от 1,07 млн долларов, а порог входа начинается от 320 000 долларов. Тем не менее, это отличная возможность для инвесторов, готовых делать ставку на будущий рост.





Турция — бесспорный лидер по сочетанию доступности и перспектив. Получить ВНЖ можно уже при инвестициях от 75 000 долларов. Рынок хорошо развит, а арендная доходность колеблется на привлекательном уровне в 6–12%. Прибыль от перепродажи оценивается в 10–20%. Это идеальный вариант для большинства клиентов, которые хотят получить статус резидента страны и при этом иметь хорошую доходность.





В Грузии доступно ВНЖ при инвестициях от 150 000 долларов, при этом порог входа на рынок ниже — от 60 000 долларов. Налоговая система очень гибкая (0–5% в зависимости от срока владения), арендная доходность составляет 8–10%, а на перепродаже можно заработать до 30%. Это направление стоит предлагать тем, кто ищет альтернативу Турции со схожими условиями.





Для клиентов, чей приоритет — исключительно финансовая отдача, а не получение ВНЖ, лучшими вариантами остаются Таиланд и Бали (Индонезия).





В Таиланде при пороге входа от 60 000 долларов можно рассчитывать на арендную доходность в 6–10% и на 15–30% прибыли при перепродаже. Минус — относительно сложная налоговая система при сделках.





Бали — чемпион по доходности. ROI от аренды здесь один из самых высоких в мире — 10–18%, а при перепродаже инвестор может получить до 50% прибыли. Порог входа также привлекателен — от 50 000 долларов. Ключевой недостаток — нельзя получить ВНЖ через покупку недвижимости и высокий налог при продаже (10–20%).





Кипр (Южный) — это европейская прописка и высокие стандарты жизни. ВНЖ доступен при инвестициях от 300 000 евро. Однако рынок отличается более высокими налогами (при покупке до 8% и НДС 5-19%) и умеренной доходностью: 5–9% от аренды и 20–35% от перепродажи. Это выбор для клиентов, которым статус важнее сверхприбыли.





Фамагуста-Турция — регион с динамично развивающимся рынком недвижимости. Инвестиции здесь, даже при покупке на любую сумму, открывают двери к уникальным возможностям. Например, ВНЖ здесь дают при покупке недвижимости на любую сумму. Привлекательность региона подкрепляется конкурентным НДС в 5% и относительно низким порогом входа – от 35 000 долларов. При этом инвесторы могут рассчитывать на потенциальный годовой доход от аренды – до 15%, а перепродажа недвижимости может принести до 24% годовых.





Чили — экзотический, но интересный вариант. Это единственная страна в обзоре, где ВНЖ можно получить через аренду недвижимости, что открывает уникальные возможности для некоторых клиентов. При покупке порог входа один из самых низких — от 30 000 долларов, а комиссия всего 2%. Налоги практически отсутствуют. Доходность на уровне 6-7% от аренды и 15-25% от перепродажи делает ее надежным активом для диверсификации.





Азербайджан имеет один из самых высоких порогов для получения ВНЖ — от 590 000 долларов, при том, что порог входа на рынок низкий (60 000 долларов). Доходность здесь средняя: 6-8% от аренды и 15-20% от перепродажи.





Итог для брокера: как помочь клиенту выбрать нужный вариант

На самом деле все зависит от ситуации и желаний будущего покупателя.





Для максимальной доходности без статуса резидента страны смело предлагайте Бали (однако помните о рисках и комиссиях).

Для оптимального баланса статуса и доходности оптимальны Турция и Грузия.

Для премиум-клиентов выбирайте ОАЭ и Кипр.

Для низкого порога входа идеально подойдет Чили с возможностью ВНЖ или Таиланд, без опции резидентства.





Ваша ключевая задача — не просто предоставить данные, а помочь клиенту расставить приоритеты: что для него важнее — паспорт, доход или сохранение капитала.





Важно! Комиссии, налоги и ROI указаны как средние значения и могут отличаться в зависимости от конкретного объекта, региона и условий сделки. Рекомендуем проводить собственное исследование и консультироваться с профессионалами перед принятием инвестиционного решения.