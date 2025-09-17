Новые правила рекламирования в соцсетях для риэлторов

Новые правила игры на рынке рекламы недвижимости в социальных сетях вступили в силу с началом осени. Сейчас всем риэлторам важно знать, как работать легально и эффективно, чтобы избежать штрафов и сохранить доверие клиентов. Но не стоит бояться новшеств — это не ограничение, а мощный стимул стать лучше и выстроить доверительные отношения с клиентами.





Главный принцип новых правил: ваш публичный аккаунт в Instagram* или VK, Telegram-канал или любая другая открытая площадка — это больше не витрина с ценниками, а пространство для экспертного контента.





Строгому запрету подлежат:





Прямые контакты и цены. Больше нельзя публиковать в посте или сторис номер телефона, точную стоимость объекта (например, «Квартира 40 кв. м, 12 млн руб.») без специальной рекламной маркировки, которую получает юрлицо (ваше агентство).

Акции и скидки. Упоминание любых бонусов, специальных условий и промокодов также приравнивается к рекламе.

«Серая» реклама. Запрещено репостить чужой контент, содержащий скрытую рекламу, без маркировки.

Призывы к действию. Из текстов нужно исключить прямые команды: «Звоните по телефону», «Подробности в директ», «Оставьте заявку», «Успейте купить» и др.





Такие формулировки, как «Предложение ограничено», «Осталось 3 лота» и подобные являются не прямым, но косвенным побуждением, так как создают ощущение дефицита. Однозначного ответа, могут ли быть последствия за их использование, не существует, но если хотите перестраховаться, то рекомендуем использовать их только в том случае, когда речь идет о достоверных фактах: сроки действия акции действительно ограничены конкретными датами или количеством участников, наличие определенного числа лотов подтверждается выгрузкой с официального сайта девелопера и т.д.





Что разрешено? Зона вашей свободы и творчества





Здесь кроется главная возможность для современных риэлторов. Смело публикуйте:





一 Экспертные и информационные посты. Делитесь новостями рынка, аналитикой (средние цены по району, динамика спроса), рассказывайте о фактах в отношении объекта недвижимости: «Дом сдан в 2023 году», «В отделке использован керамогранит», «Во дворе оборудована яркая и современная детская площадка».





一 Журнальные обзоры и сторителлинг. Снимайте красивые видео-туры по объектам без озвучки с ценой. Рассказывайте об архитектуре, дизайне интерьеров, истории района, чтобы передать атмосферу и создать эмоциональную связь. Например: «Люблю этот ЖК за его чистые линии и панорамное остекление. Высокие потолки 3,2 метра и свет — вот что создает здесь особое ощущение простора».





一 Личный бренд и истории успеха. Делитесь своим профессиональным мнением, впечатлениями от объектов, кейсами и отзывами (с разрешения клиентов) в формате сторителлинга: «Сегодня помогли семье найти их первый дом. Особенно их покорила эта уютная терраса — идеальное место для вечерних посиделок».





一 Репосты с маркировкой. Вы можете делиться официальными постами своего агентства, если они уже прошли модерацию и имеют необходимую маркировку «РЕКЛАМА».





一 Полная свобода в личных чатах. Ваша главная продающая площадка теперь — это мессенджеры (WhatsApp, Telegram) и директ. В личной переписке можно все: обсуждать цены, присылать контакты, презентации в PDF и закрывающие материалы.





От теории к практике





Пример 1. Пост





Было (РИСК ШТРАФА): «Старт продаж в новом ЖК! Успейте купить квартиру с видом на реку по выгодной стоимости! Цена от 10 млн. руб. Пишите в директ!»





Стало: «На набережной появился новый современный комплекс. Обратите внимание на панорамные окна — из них открывается вид на воду и город. Двор без машин, свой паркинг и детские площадки. Факты: в здании 12 этажей, высота потолков 3.2 м, сдача — 4 квартал 2025 года».





Пример 2. Сторис





Было (РИСК ШТРАФА): Скриншот планировки с подписью: «Оставьте заявку, вышлю полную презентацию».





Стало: Красивое видео с видом из окна с подписью: «Вид, ради которого хочется возвращаться домой. Этот жилой комплекс на набережной точно станет местом силы для новых жильцов».





Новая стратегия продвижения





Публичный аккаунт сменил вектор направления. Теперь его цель — не продать здесь и сейчас, а показать ваш экспертный уровень, вызвать интерес и желание узнать больше. Весь прямой трафик нужно перенаправлять в личные мессенджеры. Смело используйте их для обсуждения деталей, цен и отправки коммерческих предложений. Именно здесь, скорее всего, будут проходить все сделки.





Всю прямую рекламу с ценами и контактами теперь будет размещать только юрлицо (агентство) с правильной маркировкой. Ваша задача — генерировать качественные лиды и направлять их на эти официальные ресурсы.





Игнорирование новых правил может больно ударить по карману.





Риелтор-физлицо, самозанятый: штраф 2 000 – 2 500 руб.

ИП, должностное лицо: штраф 4 000 – 20 000 руб.

Агентство (юрлицо): штраф 100 000 – 500 000 руб.





Помните, что новые правила — это возможность выделиться на фоне тех, кто продолжит пытаться продавать в лоб. Клиенты устали от агрессивной рекламы: они ищут эксперта, доверяют его личному мнению и хотят покупать эмоции. Поэтому ваша новая суперсила — это не скидка, а умение интересно рассказывать истории о недвижимости. Сосредоточьтесь на качестве контента, а прямые продажи лучше оставить для личного общения.

*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ