Долгострой в Дубае.

Какие риски есть у покупателей недвижимости в случае долгостроя, и что делать, если проект заморозили?





Бывает два варианта долгостроя:





– «Замораживание» стройки.

– Увеличение сроков сдачи. Как правило, отсрочка затягивается на несколько месяцев, в редких случаях на несколько лет.





К счастью, чтобы обезопасить покупателей, в Дубае существует Земельный Департамент (DLD), под контролем которого находятся все объекты недвижимости и все сделки купли-продажи.





После того как покупатель и девелопер заключили сделку купли-продажи, она регистрируется в DLD, а внесенные средства покупателя поступают на специальный эскроу-счет и хранятся там до тех пор, пока покупатель не получит ключи. Девелопер не может распоряжаться средствами, которые находятся на эскроу-счете.





Согласно закону №8 «О гарантийных счетах при строительстве объектов недвижимости в Дубае»: Если стройка объекта по каким-то причинам останавливается, то DLD должен предоставить другого застройщика, который завершит строительство проекта. Если стройку завершить не удается, то DLD обязан обеспечить возвращение всех средств покупателю, которые находились на эскроу-счете.





*Данные гарантии распространяются только на категорию объектов off-plan. Существует также категория pre-launch (продажа на стадии проекта) – эта категория не предполагает защиты покупателя со стороны государства. Более подробно об этих двух категориях расскажем в следующих статьях