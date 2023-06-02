Формы владения недвижимостью в ОАЭ

Есть 3 типа права владения недвижимостью для иностранных граждан:





Freehold — полноправная покупка объекта недвижимости, его постоянное использование без каких-либо ограничений. Владелец такого объекта недвижимости вправе распоряжаться им как угодно: продавать, сдавать в аренду, завещать, дарить, менять. Такой вид владения имуществом доступен не только гражданам и резидентам страны, но и иностранцам, к тому же, если вы совершаете покупку от 750 000 AED (примерно 204 191 $), то вы имеете возможность получить долгосрочную визу и стать резидентом.

*Freehold-районов в Дубае насчитывается порядка 54 – это практически 90 % всей недвижимости. Наиболее популярные freehold-зоны в эмирате: Dubai Marina, Business Bay, JVC, JLT, MBR City.





leasehold — право пользования (личное пользование, право продавать и сдавать в субаренду) земельным участком или объектом недвижимости, который принадлежит другому лицу, в течение срока не более 99 лет.





Musataha — возможность владеть (застроить и использовать) земельный участок на срок до 50 лет. Больше всего такая форма собственности распространена в Абу-Даби. Этот вид владения позволяет строительство нового объекта либо достраивание уже имеющегося на арендованной земле.

*Leasehold и Musataha доступны иностранцам, которые зарегистрированы в ОАЭ.





С недавних пор на рынке ОАЭ набирает популярность «отложенный договор купли-продажи», на основе которого множество застройщиков продают недвижимость. Согласно этому договору: покупатель может заселиться в объект недвижимости и использовать его до полной оплаты, т.е. во время выплаты застройщику цены в рассрочку.





На платформе Housebook доступны объекты только с полным правом владения – вы или ваш клиент может выбрать любой и не беспокоиться о своих правах владения данной недвижимостью!