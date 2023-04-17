Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяБлогНовостиПочему рынок недвижимости Дубая еще далек от ценового пузыря?
Дата: 17.04.2023

Почему рынок недвижимости Дубая еще далек от ценового пузыря?

Почему рынок недвижимости Дубая еще далек от ценового пузыря?

Причины:


– Недвижимость в Дубае продолжает неустанно притягивать инвесторов, бизнесменов и других представителей богатого населения со всего мира, поэтому спрос на аренду и покупку жилья в Дубае превышает его предложение!


– В планах правительства эмирата увеличение количества резидентов до 5,8 млн. человек к 2040 году, что является предпосылкой для роста спроса на недвижимость. К слову, уже сейчас количество «транзитных пассажиров» – которые приезжают на время и нуждаются в аренде жилья, превысило отметку 10 миллионов в год.


– Повышает ликвидность объектов недвижимости и качество их строительства. Но, сравнивая с 2014 годом цены на недвижимость в Дубае еще не достигли своих пиков, а учет инфляции увеличивает эту разницу. 


– Банк UBS проводит ежегодный интегральный анализ рынков недвижимости разных городов, за последние два года Дубай в этом списке занимает самые низкие позиции. Все города, которые находятся после 8-й позиции находятся вне зоны риска «мыльного пузыря». (см. фото)


Перспективы:


Рост и укрепление экономики эмирата создают благоприятные условия для развития сегмента недвижимости. Если говорить о ценах, то они даже при расширении предложения останутся перспективными на ближайшие годы и продолжат расти, но более медленно.


Поэтому мы советуем уже сейчас задуматься над покупкой и не медлить с решением! А наши специалисты помогут вам выбрать самый подходящий для вас вариант – регистрируйтесь на Housebook или звоните по номеру +971 43 102302.

Похожие материалы

Еще
  1. 4 драйвера роста рынка для ваших сделок
    26.01.2026

    4 драйвера роста рынка для ваших сделок

    Причины, по которым рынок новостроек Дубая может расти в 2026 году

  2. Сезонность на рынке Дубая
    15.12.2025

    Сезонность на рынке Дубая

    Стратегическое руководство для начинающих (и не только!) риэлторов

  3. Актуальные вопросы клиентов о покупке недвижимости в Дубае (вторая часть)
    21.11.2025

    Актуальные вопросы клиентов о покупке недвижимости в Дубае (вторая часть)

    Предлагаем готовые развернутые ответы для риэлторов

Item 1 of 9
Каталог