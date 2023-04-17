Почему рынок недвижимости Дубая еще далек от ценового пузыря?

Причины:





– Недвижимость в Дубае продолжает неустанно притягивать инвесторов, бизнесменов и других представителей богатого населения со всего мира, поэтому спрос на аренду и покупку жилья в Дубае превышает его предложение!





– В планах правительства эмирата увеличение количества резидентов до 5,8 млн. человек к 2040 году, что является предпосылкой для роста спроса на недвижимость. К слову, уже сейчас количество «транзитных пассажиров» – которые приезжают на время и нуждаются в аренде жилья, превысило отметку 10 миллионов в год.





– Повышает ликвидность объектов недвижимости и качество их строительства. Но, сравнивая с 2014 годом цены на недвижимость в Дубае еще не достигли своих пиков, а учет инфляции увеличивает эту разницу.





– Банк UBS проводит ежегодный интегральный анализ рынков недвижимости разных городов, за последние два года Дубай в этом списке занимает самые низкие позиции. Все города, которые находятся после 8-й позиции находятся вне зоны риска «мыльного пузыря». (см. фото)





Перспективы:





Рост и укрепление экономики эмирата создают благоприятные условия для развития сегмента недвижимости. Если говорить о ценах, то они даже при расширении предложения останутся перспективными на ближайшие годы и продолжат расти, но более медленно.





