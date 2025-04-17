Каталог
VERDAN1A 4 by Object1

52, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Здание
Застройщик
Object One Real Estate Development
Площадь
от 56 м² до 133 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 274 808 $от 4 059 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность19
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
56
274 808
4 898
1 спальня
69 – 125
304 907 – 547 192
4 358
2 спальни
104 – 133
424 653 – 542 132
4 059
Описание

Гармония природы и архитектуры в сердце Дубая. Жилой комплекс VERDAN1A 4 — современный проект с акцентом на экологичность и натуральные материалы. Это идеальный выбор для семей, инвесторов и молодых специалистов. Ключевые особенности — Интерьеры в стиле японского минимализма: натуральное дерево теплых каштановых оттенков, лесные акценты и светлые стены создают неповторимую атмосферу уюта и спокойствия. Панорамные окна наполняют комнаты мягким дневным светом и усиливают ощущение простора. — Инфраструктура для жизни и отдыха: бассейн с шезлонгами, детская игровая комната, клубный дом, лобби для гостей, фитнес-зал, террасный сад и зона для барбекю. — Благоустроенная территория с ландшафтным озеленением и пешеходными дорожками располагает к прогулкам и отдыху всей семьей. Преимущества расположения Комплекс расположен в районе Dubai Land Residence Complex с удобным выездом на Al Ain Road и Emirates Road. Поездка до IMG Worlds of Adventure, Global Village и Dubai Miracle Garden займет 15–20 минут. Downtown Dubai и Burj Khalifa находятся в 25 минутах, а до Dubai Frame можно добраться примерно за 30 минут. Время в пути до аэропорта Dubai International составляет около 25 минут.

Локация

На карте
52, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Магазин850 м
Аэропорт25 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
Дополнительно
  • Терраса

Застройщик

Object One Real Estate Development

Object One Real Estate Development

Многопрофильная девелоперская компания, входящая в состав международной структуры TSZ Group, с успехом реализующая проекты в Испании и ОАЭ. Десятилетний опыт в девелопменте, строительстве, финансировании и эксплуатации позволяет команде создавать не просто здания, а новые городские достопримечательности, меняющие облик города и стиль жизни его жителей.
Подробнее

Новости

Каталог