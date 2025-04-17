VERDAN1A 4 by Object1

Описание

Гармония природы и архитектуры в сердце Дубая. Жилой комплекс VERDAN1A 4 — современный проект с акцентом на экологичность и натуральные материалы. Это идеальный выбор для семей, инвесторов и молодых специалистов. Ключевые особенности — Интерьеры в стиле японского минимализма: натуральное дерево теплых каштановых оттенков, лесные акценты и светлые стены создают неповторимую атмосферу уюта и спокойствия. Панорамные окна наполняют комнаты мягким дневным светом и усиливают ощущение простора. — Инфраструктура для жизни и отдыха: бассейн с шезлонгами, детская игровая комната, клубный дом, лобби для гостей, фитнес-зал, террасный сад и зона для барбекю. — Благоустроенная территория с ландшафтным озеленением и пешеходными дорожками располагает к прогулкам и отдыху всей семьей. Преимущества расположения Комплекс расположен в районе Dubai Land Residence Complex с удобным выездом на Al Ain Road и Emirates Road. Поездка до IMG Worlds of Adventure, Global Village и Dubai Miracle Garden займет 15–20 минут. Downtown Dubai и Burj Khalifa находятся в 25 минутах, а до Dubai Frame можно добраться примерно за 30 минут. Время в пути до аэропорта Dubai International составляет около 25 минут.