Riviera Azure by Azizi

Описание

Современное комьюнити с апартаментами в быстрорастущем районе MBR City. Станьте частью сообщества, где особое место занимают многочисленные зоны отдыха и атмосфера спокойствия. Жилой комплекс насчитывает 118 студий, апартаментов с 1-2 спальнями и пентхаусов. Все лоты отличаются эргономичными пространствами, качественной отделкой и панорамными окнами. Жители смогут наслаждаться живописным городским пейзажем и рукотворной лагуной. Жителям комплекса доступны удобства международного уровня: частный кинотеатр, зона барбекю, бассейн с зонами отдыха, детские площадки, тренажерный зал, коворкинг. За 2 минуты можно добраться до торгового центра Meydan One Mall, за 10 минут – до Downtown Dubai и Business Bay. В 25-30 минутах находятся архипелаг Palm Jumeirah и популярная пешеходная улица The Walk, JBR. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд к автомагистралям Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, Al Khail Road и Hessa Street. В 20 минутах на автомобиле находится международный аэропорт DXB, чуть дальше – аэропорт Al Maktoum. Качественная отделка Отделка апартаментов выполнена в современном стиле в нейтральной цветовой гамме. Во всех лотах установлена дизайнерская мебель и элементы декора. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».