Riviera Azure by Azizi

United Arab Emirates, Dubai, Sobha Hartland, 1st Street, 1/1
Интерьер
  1. Интерьер
Интерьер
Застройщик
Azizi Developments
Площадь
от 31 м² до 652 м²
Количество спален
от 1 до 5
Стартовая цена
от 309 598 $от 9 791 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
60%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2024
Старт продаж4 кв. 2022
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность11
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Стадия строительстваСуществующий

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
31
309 598
9 791

Описание

Современное комьюнити с апартаментами в быстрорастущем районе MBR City. Станьте частью сообщества, где особое место занимают многочисленные зоны отдыха и атмосфера спокойствия. Жилой комплекс насчитывает 118 студий, апартаментов с 1-2 спальнями и пентхаусов. Все лоты отличаются эргономичными пространствами, качественной отделкой и панорамными окнами. Жители смогут наслаждаться живописным городским пейзажем и рукотворной лагуной. Жителям комплекса доступны удобства международного уровня: частный кинотеатр, зона барбекю, бассейн с зонами отдыха, детские площадки, тренажерный зал, коворкинг. За 2 минуты можно добраться до торгового центра Meydan One Mall, за 10 минут – до Downtown Dubai и Business Bay. В 25-30 минутах находятся архипелаг Palm Jumeirah и популярная пешеходная улица The Walk, JBR. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд к автомагистралям Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, Al Khail Road и Hessa Street. В 20 минутах на автомобиле находится международный аэропорт DXB, чуть дальше – аэропорт Al Maktoum. Качественная отделка Отделка апартаментов выполнена в современном стиле в нейтральной цветовой гамме. Во всех лотах установлена дизайнерская мебель и элементы декора. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».

Локация

На карте
United Arab Emirates, Dubai, Sobha Hartland, 1st Street, 1/1

Транспортная доступность

Общественный транспорт2 км
Школа1 км
Магазин1 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Переговорная
  • Зона отдыха

Застройщик

Azizi Developments

Azizi Developments

Компания, успешно реализующая многочисленные объекты недвижимости в топовых локациях Дубая с 2007 года. Девелопер заслужил мировое признание благодаря наградам — например, «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».
Подробнее

Новости

  1. Курортная недвижимость в Дубае: ТОП-3 стратегии инвестиций
    Курортная недвижимость в Дубае: ТОП-3 стратегии инвестиций02.10.2024
