Pearl House 4 by Imtiaz

Описание

Изысканный жилой комплекс в самом сердце JVC. Архитектура апарт-комплекса Pearl House 4 отличается чистыми пропорциями и сбалансированным дизайном, соединяя современность с вечной эстетикой. Это пространство для тех, кто выбирает совершенство в каждой детали. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты с отделкой в светлых нейтральных тонах, встроенной техникой европейских брендов, системой «Умный дом» с голосовым помощником Alexa, гардеробными, панорамными окнами, просторными балконами. - Резидентам доступны: тренажерный зал, раздельные бассейны для взрослых и детей, клубная комната, зона барбекю, лаунж-зоны, лобби для гостей, кинотеатр на открытом воздухе и др. Преимущества расположения Проект расположен в районе с развитой транспортной инфраструктурой. Дорога до Dubai International Stadium займет 7 минут, до Mall of the Emirates – 10 минут. Добраться до районов Bluewaters и Palm Jumeirah можно за 15 минут, до популярных достопримечательностей Burj Khalifa и Dubai Mall – за 20 минут. Путь до Dubai International Airport составит 20 минут.