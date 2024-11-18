Каталог
Pearl House 4 by Imtiaz

A2, 26 Street, District JVC 10, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Imtiaz Developments
Площадь
от 77 м² до 111 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 356 977 $от 4 255 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
Этажность18
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
77 – 79
356 977 – 379 850
4 609 – 4 796
2 спальни
111
476 514
4 255
Брошюра проекта

Описание

Изысканный жилой комплекс в самом сердце JVC. Архитектура апарт-комплекса Pearl House 4 отличается чистыми пропорциями и сбалансированным дизайном, соединяя современность с вечной эстетикой. Это пространство для тех, кто выбирает совершенство в каждой детали. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты с отделкой в светлых нейтральных тонах, встроенной техникой европейских брендов, системой «Умный дом» с голосовым помощником Alexa, гардеробными, панорамными окнами, просторными балконами. - Резидентам доступны: тренажерный зал, раздельные бассейны для взрослых и детей, клубная комната, зона барбекю, лаунж-зоны, лобби для гостей, кинотеатр на открытом воздухе и др. Преимущества расположения Проект расположен в районе с развитой транспортной инфраструктурой. Дорога до Dubai International Stadium займет 7 минут, до Mall of the Emirates – 10 минут. Добраться до районов Bluewaters и Palm Jumeirah можно за 15 минут, до популярных достопримечательностей Burj Khalifa и Dubai Mall – за 20 минут. Путь до Dubai International Airport составит 20 минут.

Локация

На карте
A2, 26 Street, District JVC 10, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт220 м
Школа700 м
Магазин220 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт31 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха

Застройщик

Imtiaz Developments

Imtiaz Developments

Компания была основана в ОАЭ в октябре 2014 года и успешно развивается и растет до сих пор. В основе философии лежит неуклонное стремление к созданию долгосрочной ценности. Девелопер ставит перед собой задачу совершить революцию в сфере недвижимости, установив новые стандарты дизайна, функциональности и экологичности.
Подробнее

