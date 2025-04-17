Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовOzone1 by Object1

Ozone1 by Object1

2/1, 2 Street, District JVC 11, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 15
1 / 15
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Object One Real Estate Development
Площадь
от 105 м² до 142 м²
Количество спален
2
Стартовая цена
от 496 064 $от 4 426 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
72%
После передачи ключей
18%
Период рассрочки после передачи ключей
18 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 6
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность28
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства
Лифт в паркингЕсть

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
105 – 142
496 064 – 630 845
4 426 – 4 681

Описание

Расположенный в тихом зеленом районе с развитой инфраструктурой, уютный жилой комплекс стремится подарить баланс между комфортом спокойного образом жизни и энергичным ритмом крупного мегаполиса. В основе проекта Ozon1 лежит идея “self-care” – заботы о своем здоровье и благополучии в гармонии с окружающей средой. Жители комплекса круглый год смогут наслаждаться чистым и прохладным воздухом у себя дома. Ключевые особенности – Полностью меблированные апартаменты с отделкой качественными материалами топовых строительных брендов. – Современная система кондиционирования Daikin с высокой производительностью и низким энергопотреблением. – Многоуровневая система очистки и обеззараживания воздуха Electrolux c ионизацией воздуха и возможностью управления системой через мобильное приложение. – Удобства на территории: бассейн для взрослых и детей, корт для сквоша, сауна и арома-комната, детская игровая со стеной для скалолазания, спортзал, йога-студия, лаунж-зона с принадлежностями для барбекю, кинотеатр. – Просторный лобби с круглосуточным консьерж-сервисом и четырехуровневая парковка со станциями зарядки электроавтомобилей. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle (JVC) отличается малой и среднеэтажной застройкой с хорошо развитой инфраструктурой. В районе много парков: например? Halfa Park и Khansoor Park. Поблизости расположена многопрофильная клиника Right Health Karama Medical Center и несколько детских садов и школ: JSS International School, Ladybird Early Learning Centre, Kiddie Jungle Play area Nursery JVC activities Kids Care. Для шоппинга доступен крупный торговый центр Circle Mall JVC. В пешей доступности находится множество супермаркетов, кафе и ресторанов. Преимущества расположения Комплекс имеет хорошее сообщение со всеми районами города благодаря выездам на основные магистрали: Sheikh Mohammed Bin Zayed Rd, Al Khail Rd и Hassa St. За 15-20 минут можно добраться до набережной Dubai Marina или развлекательного парка Dubai Miracle Garden. Burj Khalifa и Dubai Mall и находятся в 25 минутах от комплекса. Дорога до Al Maktoum International Airport составит 30 минут.

Локация

На карте
2/1, 2 Street, District JVC 11, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Аэропорт34 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Площадка для сквоша
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса

Застройщик

Object One Real Estate Development

Object One Real Estate Development

Многопрофильная девелоперская компания, входящая в состав международной структуры TSZ Group, с успехом реализующая проекты в Испании и ОАЭ. Десятилетний опыт в девелопменте, строительстве, финансировании и эксплуатации позволяет команде создавать не просто здания, а новые городские достопримечательности, меняющие облик города и стиль жизни его жителей.
Подробнее

Новости

  1. Инвестиции в строящуюся недвижимость Дубая – риски и возможности
    Инвестиции в строящуюся недвижимость Дубая – риски и возможности17.04.2025
Item 1 of 1
Каталог