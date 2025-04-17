Ozone1 by Object1

Описание

Расположенный в тихом зеленом районе с развитой инфраструктурой, уютный жилой комплекс стремится подарить баланс между комфортом спокойного образом жизни и энергичным ритмом крупного мегаполиса. В основе проекта Ozon1 лежит идея “self-care” – заботы о своем здоровье и благополучии в гармонии с окружающей средой. Жители комплекса круглый год смогут наслаждаться чистым и прохладным воздухом у себя дома. Ключевые особенности – Полностью меблированные апартаменты с отделкой качественными материалами топовых строительных брендов. – Современная система кондиционирования Daikin с высокой производительностью и низким энергопотреблением. – Многоуровневая система очистки и обеззараживания воздуха Electrolux c ионизацией воздуха и возможностью управления системой через мобильное приложение. – Удобства на территории: бассейн для взрослых и детей, корт для сквоша, сауна и арома-комната, детская игровая со стеной для скалолазания, спортзал, йога-студия, лаунж-зона с принадлежностями для барбекю, кинотеатр. – Просторный лобби с круглосуточным консьерж-сервисом и четырехуровневая парковка со станциями зарядки электроавтомобилей. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle (JVC) отличается малой и среднеэтажной застройкой с хорошо развитой инфраструктурой. В районе много парков: например? Halfa Park и Khansoor Park. Поблизости расположена многопрофильная клиника Right Health Karama Medical Center и несколько детских садов и школ: JSS International School, Ladybird Early Learning Centre, Kiddie Jungle Play area Nursery JVC activities Kids Care. Для шоппинга доступен крупный торговый центр Circle Mall JVC. В пешей доступности находится множество супермаркетов, кафе и ресторанов. Преимущества расположения Комплекс имеет хорошее сообщение со всеми районами города благодаря выездам на основные магистрали: Sheikh Mohammed Bin Zayed Rd, Al Khail Rd и Hassa St. За 15-20 минут можно добраться до набережной Dubai Marina или развлекательного парка Dubai Miracle Garden. Burj Khalifa и Dubai Mall и находятся в 25 минутах от комплекса. Дорога до Al Maktoum International Airport составит 30 минут.