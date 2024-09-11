Oxford Cove by Iman

Описание

Бухта спокойствия в сердце динамичного мегаполиса. Oxford Cove — современный жилой комплекс в развитом семейном районе Jumeirah Village Circle. Проект объединяет комфорт повседневной жизни, инфраструктуру мирового уровня и спокойный отдых в окружении зеленых садов. Ключевые особенности — Утонченный дизайн интерьеров сочетает изысканную отделку, натуральные текстуры и приглушенные мягкие тона. Гостиные и спальни спроектированы с акцентом на обилие естественного света и ощущение широких и свободных пространств. — Жителям будут доступны: infinity-бассейны, джакузи, тренажерный зал, терраса для медитации, детская игровая площадка и скалодром, спортивные корты, зона для барбекю и обедов на открытом воздухе. — На территории расположены двухуровневое лобби для гостей, торговые площади для бутиков и специализированная парковка с зарядкой для электромобилей. Преимущества расположения Клубный дом строится в семейном комьюнити JVC, откуда легко можно добраться до ключевых мест эмирата благодаря выезду на автомагистрали Al Khail Road и Hessa Street. Путь до Bluewaters Island, Expo City, Palm Jumeirah и Mall of the Emirates займет 15-20 минут. Дорога до Downtown Dubai, Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera, Coca-Cola Arena, Zabeel Palace и Sky Views Observatory продлится около 25 минут. Al Maktoum International Airport и Dubai International Airport находятся в 30 минутах на транспорте.