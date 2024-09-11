Oxford Cove by Iman

2, Kaheel Boulevard, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Iman Developers
Площадь
от 36 м² до 200 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 184 888 $от 3 041 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность7
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
36
184 888
5 129
1 спальня
72 – 76
328 359 – 342 284
4 455 – 4 543
2 спальни
126
490 641 – 494 336
3 869 – 3 898

Описание

Бухта спокойствия в сердце динамичного мегаполиса. Oxford Cove — современный жилой комплекс в развитом семейном районе Jumeirah Village Circle. Проект объединяет комфорт повседневной жизни, инфраструктуру мирового уровня и спокойный отдых в окружении зеленых садов. Ключевые особенности — Утонченный дизайн интерьеров сочетает изысканную отделку, натуральные текстуры и приглушенные мягкие тона. Гостиные и спальни спроектированы с акцентом на обилие естественного света и ощущение широких и свободных пространств. — Жителям будут доступны: infinity-бассейны, джакузи, тренажерный зал, терраса для медитации, детская игровая площадка и скалодром, спортивные корты, зона для барбекю и обедов на открытом воздухе. — На территории расположены двухуровневое лобби для гостей, торговые площади для бутиков и специализированная парковка с зарядкой для электромобилей. Преимущества расположения Клубный дом строится в семейном комьюнити JVC, откуда легко можно добраться до ключевых мест эмирата благодаря выезду на автомагистрали Al Khail Road и Hessa Street. Путь до Bluewaters Island, Expo City, Palm Jumeirah и Mall of the Emirates займет 15-20 минут. Дорога до Downtown Dubai, Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera, Coca-Cola Arena, Zabeel Palace и Sky Views Observatory продлится около 25 минут. Al Maktoum International Airport и Dubai International Airport находятся в 30 минутах на транспорте.

Локация

2, Kaheel Boulevard, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл (Jumeirah Village Circle)

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Транспортная доступность

Общественный транспорт350 м
Школа3 км
Магазин130 м
Медицинский центр160 м
Аэропорт29 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Терраса

