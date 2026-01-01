One Sky Park by Iman

Описание

Изящный жилой комплекс в Jumeirah Village Circle. Две жилые башни One Sky Park соединены потрясающим небесным мостом, который создает завораживающее углубление между зданиями и открывает роскошный вид. Смелые изгибы фасада придают клубному дому неповторимую притягательность, а гладкий и открытый дизайн моста реализует уникальное пространство для жителей, где они могут насладиться общением с окружающей средой и захватывающими пейзажами. Ключевые характеристики - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой в спокойных нейтральных тонах. Панорамные окна и просторные балконы наполняют дом естественным светом. - Отличительной особенностью проекта стало использование в интерьере керамических плит от всемирно известного бренда Versace Ceramics. - Резидентам будут доступны: фитнес-зал, гольф-симулятор, детская игровая площадка, infinity-бассейн, лаунж-зона, zen-сад. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle – активно растущий современный район Дубая. Одним из факторов его привлекательности является расположение: комьюнити окружено двумя крупными автомагистралями, Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Khalil Road. В сообществе развита вся необходимая инфраструктура: торговые и развлекательные центры, парки, рестораны, кафе, школы и развивающие учреждения, медицинские клиники. Преимущества расположения Благодаря выезду на одну из крупных магистралей города Al Khalil Road, дорога до Bluewaters Island займет 17 минут, до Mall of Emirates и Palm Jumeirah – 20 минут, до Expo City и Dubai Mall – 22 минуты. Путь до Dubai International Airport составит 27 минут.