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One Park Square by Iman

19/11, Assel Boulevard, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 5
1 / 5
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Iman Developers
Площадь
от 39 м² до 113 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 204 220 $от 4 428 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
Этажность30
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
39
204 220 – 217 835
5 147 – 5 461
1 спальня
67 – 73
299 523 – 335 919
4 428 – 4 580
2 спальни
113
503 744
4 457
Брошюра проекта

Описание

Элитный жилой комплекс в Jumeirah Village Circle. Изящная и плавная архитектура клубного дома One Park Square вдохновлена красотой пустынных песков, спокойным течением воды и пышной зеленью Дубая. В продуманных изысканных интерьерах сочетаются комфорт и элегантность, которые позволяют жителям насладиться близостью к природе, не жертвуя роскошью. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с качественной чистовой отделкой, панорамными окнами и просторными балконами. - Резидентам доступны: тренажерный зал, беговые дорожки, детская игровая площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, сауна, терраса для барбекю, лаунж-зона, скейт-парк. Преимущества расположения Благодаря выгодному расположению вблизи шоссе Al Khail Road за 17 минут можно добраться до Bluewaters Island, за 18 минут – до Expo City, за 20 минут – до Palm Jumeirah и Mall of the Emirates. Дорога до аэропортов Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport займет 30 минут.

Локация

На карте
19/11, Assel Boulevard, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл (Jumeirah Village Circle)

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт220 м
Школа550 м
Магазин500 м
Медицинский центр900 м
Аэропорт32 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Гольф-симулятор
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
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