Le Blanc by Imtiaz

V Tower By Tiger Group, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Imtiaz Developments
Площадь
от 59 м² до 213 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 236 462 $от 2 548 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
10%
После передачи ключей
30%
Период рассрочки после передачи ключей
36 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность21
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
59 – 76
236 462 – 271 317
3 525 – 3 974
1 спальня
76 – 103
365 309 – 406 556
3 911 – 4 785
2 спальни
213
542 937
2 548
Описание

Силуэт будущего на горизонте Dubailand. Le Blanc — современный проект, предлагающий полностью меблированные, готовые к заселению апартаменты. Он создан для семей и молодых специалистов, которые ценят продуманную инфраструктуру и динамичное комьюнити. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в приглушенной нейтральной палитре с использованием полированного металла, мрамора, стекла, дерева и натурального камня. Панорамное остекление от пола до потолка наполняет пространство естественным светом, а текстурированные поверхности добавляют глубину открытым гостиным. — Каждая резиденция оснащена кухонной техникой Bosch, системой «Умный дом» на базе Alexa, сантехникой BagnoDesign и Geberit. Атмосферное освещение и премиальные материалы отделки создают неповторимую атмосферу тихой роскоши. — На территории расположены infinity-бассейн, тренажерный зал, детская игровая площадка, клубный дом, зоны для барбекю и отдыха и открытый кинотеатр. Преимущества расположения Башня находится в центральной части Dubailand с прямым выездом на три магистрали: Dubai – Al Ain Road, Sheikh Zayed Bin Hamdan Al Nahyan Street и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Путь до Global Village, Silicon Oasis, Zayed University, Silicon Central Mall, Fakeeh University Hospital и Academic City займет 5–15 минут. Дорога до Downtown Dubai, Dubai Mall, Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Safari Park продлится 20 минут. Dubai Marina и Palm Jumeirah расположены в 35 минутах от комплекса. Ближайший аэропорт — Dubai International Airport, добраться до него можно за 20 минут.

Локация

На карте
Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт800 м
Школа1 км
Аэропорт24 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха

Застройщик

Imtiaz Developments

Компания была основана в ОАЭ в октябре 2014 года и успешно развивается и растет до сих пор. В основе философии лежит неуклонное стремление к созданию долгосрочной ценности. Девелопер ставит перед собой задачу совершить революцию в сфере недвижимости, установив новые стандарты дизайна, функциональности и экологичности.
Подробнее

Новости

