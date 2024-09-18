Gianfranco Ferre Residences by Mira

Описание

Поэзия итальянского стиля на берегу Персидского залива. Gianfranco Ferre Residences — брендированный жилой комплекс, в котором каждая резиденция полностью меблирована коллекцией европейского модного дома. Проект предлагает апартаменты с видом на море и услугами отельного уровня. Ключевые особенности — Интерьеры оформлены в приглушенной природной палитре с фактурными панелями, вертикальными световыми элементами и дизайнерской мебелью. Мягкие текстуры, бирюзово-серые акценты и архитектурная подсветка создают атмосферу уединения и гармонии. — Премиальная инфраструктура включает два тренажерных зала с зонами для кроссфита, пилатеса и велоспорта, бассейны, детскую игровую площадку, рестораны, лобби для гостей, ландшафтные сады и пространства для отдыха. — Круглосуточный сервис предлагает полное обслуживание: персональный консьерж, валетная парковка, клининг и профессиональная охрана с современными системами видеонаблюдения. — Лоты с двумя и тремя спальнями оборудованы приватными бассейнами на террасах. Преимущества расположения Клубный дом расположен на первой береговой линии острова Al Marjan, что обеспечивает прямой доступ к пляжу с золотистым песком. Путь до Mövenpick Resort составит 6 минут, до Wynn Casino Al Marjan Island — 8 минут, до Waldorf Astoria Ras Al Khaimah — 11 минут. Дорога до Al Hamra Mall займет 15 минут, до достопримечательности Gurudwara Ras Al-Khaimah — 20 минут, а до Дубая — 60 минут. Международный аэропорт Ras Al Khaimah International Airport находится в 30 минутах.