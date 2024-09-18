Каталог
Gianfranco Ferre Residences by Mira

Olive Tree Residence, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Застройщик
Mira Developments
Площадь
от 79 м² до 124 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 694 894 $от 8 732 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность11
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
79 – 87
694 894 – 814 159
8 732 – 9 261
2 спальни
122 – 124
1 145 541 – 1 174 132
9 379 – 9 452
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Поэзия итальянского стиля на берегу Персидского залива. Gianfranco Ferre Residences — брендированный жилой комплекс, в котором каждая резиденция полностью меблирована коллекцией европейского модного дома. Проект предлагает апартаменты с видом на море и услугами отельного уровня. Ключевые особенности — Интерьеры оформлены в приглушенной природной палитре с фактурными панелями, вертикальными световыми элементами и дизайнерской мебелью. Мягкие текстуры, бирюзово-серые акценты и архитектурная подсветка создают атмосферу уединения и гармонии. — Премиальная инфраструктура включает два тренажерных зала с зонами для кроссфита, пилатеса и велоспорта, бассейны, детскую игровую площадку, рестораны, лобби для гостей, ландшафтные сады и пространства для отдыха. — Круглосуточный сервис предлагает полное обслуживание: персональный консьерж, валетная парковка, клининг и профессиональная охрана с современными системами видеонаблюдения. — Лоты с двумя и тремя спальнями оборудованы приватными бассейнами на террасах. Преимущества расположения Клубный дом расположен на первой береговой линии острова Al Marjan, что обеспечивает прямой доступ к пляжу с золотистым песком. Путь до Mövenpick Resort составит 6 минут, до Wynn Casino Al Marjan Island — 8 минут, до Waldorf Astoria Ras Al Khaimah — 11 минут. Дорога до Al Hamra Mall займет 15 минут, до достопримечательности Gurudwara Ras Al-Khaimah — 20 минут, а до Дубая — 60 минут. Международный аэропорт Ras Al Khaimah International Airport находится в 30 минутах.

Локация

На карте
Olive Tree Residence, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Район Аль-Марджан

Рас-эль-Хайма
Al Marjan Island — архипелаг из четырех рукотворных островов в эмирате Рас-Эль-Хайма. Здесь активно развивается жилая инфраструктура и транспортная сеть. Сообщество подойдет инвесторам, экспатам, молодежи и тем, кто любит курортный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Море50 м
Магазин200 м
Аэропорт38 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Крытый бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Набережная

