Beach Walk 4 by Imtiaz

Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Imtiaz Developments
Площадь
от 72 м² до 181 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 646 979 $

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность11
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
72 – 91
646 979 – 725 267
7 957 – 8 973
2 спальни
121 – 181
955 462 – 1 090 317
6 022 – 7 879
3 спальни
166 – 179
1 453 020 – 1 497 617
8 339 – 8 735
Описание

Жемчужина прибрежной архитектуры на Dubai Islands. Beach Walk 4 — резиденция с захватывающими видами на сверкающие воды залива и динамичный городской пейзаж. Живите в роскоши и наслаждайтесь пляжными развлечениями вдали от шума мегаполиса. Ключевые особенности — Изысканная отделка апартаментов с использованием техники премиальных брендов Miele, GESSI и Villeroy & Boch. В коллекции лотов установлена интеллектуальная система управления Alexa и эксклюзивная мебель, изготовленная на заказ. — Инфраструктура мирового класса для отдыха, включающая infinity-бассейн на крыше с панорамным обзором на океан, пространство для йоги под открытым небом и многофункциональную клубную комнату. — Благоустроенная территория с zen-садом, зоной для барбекю и игровой площадкой для детей. — Современные удобства: круглосуточная охрана, дополнительные парковочные места для гостей и станция для зарядки электромобилей. Преимущества расположения Жилой комплекс находится в престижном районе Dubai Islands. Путь до пляжа займет около 2 минут, до архитектурной достопримечательности Dubai Frame и центрального района Downtown Dubai можно доехать за 20 и 24 минуты соответственно. Благодаря близости к мосту Infinity Bridge резиденты могут быстро добраться до Waterfront Market — 5 минут, до ближайшей станции метро — 8 минут, до побережья Al Mamzar — 10 минут. Dubai International Airport находится в 12 минутах пути.

Локация

Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
Подробнее

Транспортная доступность

Море150 м
Аэропорт9 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
Дополнительно
  • Набережная

Застройщик

Imtiaz Developments

Imtiaz Developments

Компания была основана в ОАЭ в октябре 2014 года и успешно развивается и растет до сих пор. В основе философии лежит неуклонное стремление к созданию долгосрочной ценности. Девелопер ставит перед собой задачу совершить революцию в сфере недвижимости, установив новые стандарты дизайна, функциональности и экологичности.
Подробнее

