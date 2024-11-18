Beach Walk 4 by Imtiaz

Описание

Жемчужина прибрежной архитектуры на Dubai Islands. Beach Walk 4 — резиденция с захватывающими видами на сверкающие воды залива и динамичный городской пейзаж. Живите в роскоши и наслаждайтесь пляжными развлечениями вдали от шума мегаполиса. Ключевые особенности — Изысканная отделка апартаментов с использованием техники премиальных брендов Miele, GESSI и Villeroy & Boch. В коллекции лотов установлена интеллектуальная система управления Alexa и эксклюзивная мебель, изготовленная на заказ. — Инфраструктура мирового класса для отдыха, включающая infinity-бассейн на крыше с панорамным обзором на океан, пространство для йоги под открытым небом и многофункциональную клубную комнату. — Благоустроенная территория с zen-садом, зоной для барбекю и игровой площадкой для детей. — Современные удобства: круглосуточная охрана, дополнительные парковочные места для гостей и станция для зарядки электромобилей. Преимущества расположения Жилой комплекс находится в престижном районе Dubai Islands. Путь до пляжа займет около 2 минут, до архитектурной достопримечательности Dubai Frame и центрального района Downtown Dubai можно доехать за 20 и 24 минуты соответственно. Благодаря близости к мосту Infinity Bridge резиденты могут быстро добраться до Waterfront Market — 5 минут, до ближайшей станции метро — 8 минут, до побережья Al Mamzar — 10 минут. Dubai International Airport находится в 12 минутах пути.