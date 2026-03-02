Готовые объекты на Бали: недвижимость для жизни и инвестиций от $190 000

Готовые объекты на Бали

Приглашаем брокеров на закрытый вебинар, посвящённый готовой недвижимости на Бали для жизни и инвестиций.

На вебинаре представим готовые проекты в топовых локациях Бали — Чангу и Умаласе. Это объекты, которые уже готовы и не требуют ожидания завершения строительства.

Участники получат конкретные предложения и условия, которые можно сразу использовать в работе с клиентами.

Основные условия

Стоимость объектов — от $190 000

Первоначальный взнос — от 50%

Рассрочка — до 12 месяцев

Объекты уже готовы

Подтверждённая доходность

Все необходимые разрешения получены

Юридически чистые проекты

Что будем обсуждать

готовые объекты в Чангу и Умаласе;

варианты недвижимости для собственного проживания;

инвестиционные объекты;

реальные показатели доходности;

актуальные цены и условия покупки;

первоначальный взнос от 50%;

рассрочку до 12 месяцев;

юридическую структуру проектов;

необходимые разрешения;

почему готовый объект сейчас может быть интереснее покупки недвижимости на этапе строительства.

Для кого вебинар

брокеры;

агенты недвижимости;

партнёры Housebook;

специалисты, работающие с зарубежной недвижимостью;

брокеры, у которых есть клиенты, заинтересованные в покупке готовой недвижимости на Бали.

Почему стоит участвовать

Вебинар даст брокерам конкретные готовые объекты, которые можно сразу предлагать клиентам.

Участники смогут разобраться в стоимости, условиях покупки, рассрочке, доходности и юридической структуре проектов, а также понять преимущества готовой недвижимости по сравнению с покупкой объекта на стадии строительства.







