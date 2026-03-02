от 12.08.2026 12:00 до 12.08.2026 13:00
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Готовые объекты на Бали: недвижимость для жизни и инвестиций от $190 000
Готовые объекты на Бали
Приглашаем брокеров на закрытый вебинар, посвящённый готовой недвижимости на Бали для жизни и инвестиций.
На вебинаре представим готовые проекты в топовых локациях Бали — Чангу и Умаласе. Это объекты, которые уже готовы и не требуют ожидания завершения строительства.
Участники получат конкретные предложения и условия, которые можно сразу использовать в работе с клиентами.
Основные условия
- Стоимость объектов — от $190 000
- Первоначальный взнос — от 50%
- Рассрочка — до 12 месяцев
- Объекты уже готовы
- Подтверждённая доходность
- Все необходимые разрешения получены
- Юридически чистые проекты
Что будем обсуждать
- готовые объекты в Чангу и Умаласе;
- варианты недвижимости для собственного проживания;
- инвестиционные объекты;
- реальные показатели доходности;
- актуальные цены и условия покупки;
- первоначальный взнос от 50%;
- рассрочку до 12 месяцев;
- юридическую структуру проектов;
- необходимые разрешения;
- почему готовый объект сейчас может быть интереснее покупки недвижимости на этапе строительства.
Для кого вебинар
- брокеры;
- агенты недвижимости;
- партнёры Housebook;
- специалисты, работающие с зарубежной недвижимостью;
- брокеры, у которых есть клиенты, заинтересованные в покупке готовой недвижимости на Бали.
Почему стоит участвовать
Вебинар даст брокерам конкретные готовые объекты, которые можно сразу предлагать клиентам.
Участники смогут разобраться в стоимости, условиях покупки, рассрочке, доходности и юридической структуре проектов, а также понять преимущества готовой недвижимости по сравнению с покупкой объекта на стадии строительства.
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