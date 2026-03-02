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ГлавнаяБлогКалендарь событийГотовые объекты на Бали: недвижимость для жизни и инвестиций от $190 000
от 12.08.2026 12:00 до 12.08.2026 13:00
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Готовые объекты на Бали: недвижимость для жизни и инвестиций от $190 000

Готовые объекты на Бали: недвижимость для жизни и инвестиций от $190 000

Готовые объекты на Бали

Приглашаем брокеров на закрытый вебинар, посвящённый готовой недвижимости на Бали для жизни и инвестиций.

На вебинаре представим готовые проекты в топовых локациях Бали — Чангу и Умаласе. Это объекты, которые уже готовы и не требуют ожидания завершения строительства.

Участники получат конкретные предложения и условия, которые можно сразу использовать в работе с клиентами.

Основные условия

  • Стоимость объектов — от $190 000
  • Первоначальный взнос — от 50%
  • Рассрочка — до 12 месяцев
  • Объекты уже готовы
  • Подтверждённая доходность
  • Все необходимые разрешения получены
  • Юридически чистые проекты

Что будем обсуждать

  • готовые объекты в Чангу и Умаласе;
  • варианты недвижимости для собственного проживания;
  • инвестиционные объекты;
  • реальные показатели доходности;
  • актуальные цены и условия покупки;
  • первоначальный взнос от 50%;
  • рассрочку до 12 месяцев;
  • юридическую структуру проектов;
  • необходимые разрешения;
  • почему готовый объект сейчас может быть интереснее покупки недвижимости на этапе строительства.

Для кого вебинар

  • брокеры;
  • агенты недвижимости;
  • партнёры Housebook;
  • специалисты, работающие с зарубежной недвижимостью;
  • брокеры, у которых есть клиенты, заинтересованные в покупке готовой недвижимости на Бали.

Почему стоит участвовать

Вебинар даст брокерам конкретные готовые объекты, которые можно сразу предлагать клиентам.

Участники смогут разобраться в стоимости, условиях покупки, рассрочке, доходности и юридической структуре проектов, а также понять преимущества готовой недвижимости по сравнению с покупкой объекта на стадии строительства.



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