от 12.02.2026 09:00 до 12.02.2026 10:00
Онлайн

Вебинар: Отельные резиденции Пхукета

Спикер: Ксения Васина, представитель застройщика Next Point


Что обсудим:

1. Макроэкономика и дефицит ресурса

  – Почему Таиланд стал "тихой гавань"?

  – Как земельный голод влияет на рынок недвижимости?


2. Решение системной проблемы рынка

  – Критика традиционного "отельного формата"

  – Презентация концепции Next Point


3. Партнёрство с Radisson и надежность

  – Как мировые стандарты обеспечивают безопасность сделки?


4. Инвестиционная стратегия

  – Две модели в одном проекте:

   ▪ Чистая инвестиция под полным управлением Radisson

   ▪ Гибкая стратегия для жизни или самостоятельной сдачи

  – Конкретные цифры и примеры успешных инвестиций!

Каталог