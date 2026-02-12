от 12.02.2026 09:00 до 12.02.2026 10:00
Онлайн
Вебинар: Отельные резиденции Пхукета
Спикер: Ксения Васина, представитель застройщика Next Point
Что обсудим:
1. Макроэкономика и дефицит ресурса
– Почему Таиланд стал "тихой гавань"?
– Как земельный голод влияет на рынок недвижимости?
2. Решение системной проблемы рынка
– Критика традиционного "отельного формата"
– Презентация концепции Next Point
3. Партнёрство с Radisson и надежность
– Как мировые стандарты обеспечивают безопасность сделки?
4. Инвестиционная стратегия
– Две модели в одном проекте:
▪ Чистая инвестиция под полным управлением Radisson
▪ Гибкая стратегия для жизни или самостоятельной сдачи
– Конкретные цифры и примеры успешных инвестиций!
