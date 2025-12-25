от 20.02.2026 10:00 до 20.02.2026 11:00
Онлайн
Вебинар: Готовые проекты под ключ в Sea Breeze!
Спикер: Захра Гусейнова, представитель Housebook в Азербайджане
Что обсудим:
• Как выбрать готовый проект с отделкой под ключ.
• Обзор локаций, которые уже работают в Sea Breeze.
• Как приобрести недвижимость и сколько можно зарабатывать, сдавая в аренду уже в ближайшем сезоне.
• Важные аспекты управления недвижимостью удаленно.
• Какой процент берет управляющая компания и сколько зарабатывает собственник недвижимости?
