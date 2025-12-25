Каталог
от 20.02.2026 10:00 до 20.02.2026 11:00
Онлайн

Вебинар: Готовые проекты под ключ в Sea Breeze!

Спикер: Захра Гусейнова, представитель Housebook в Азербайджане


Что обсудим:

• Как выбрать готовый проект с отделкой под ключ.

• Обзор локаций, которые уже работают в Sea Breeze.

• Как приобрести недвижимость и сколько можно зарабатывать, сдавая в аренду уже в ближайшем сезоне.

• Важные аспекты управления недвижимостью удаленно.

• Какой процент берет управляющая компания и сколько зарабатывает собственник недвижимости?

Записаться на событие

Каталог