Двойное вознаграждение эксклюзивно для партнеров Housebook

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Представляем лимитированное предложение, которое позволит вам вывести свой доход на совершенно новый уровень: в рамках акции вы получаете двойное вознаграждение за каждую успешную сделку по проекту Fortune Bay от застройщика Topero. Это означает, что вместо стандартной комиссии в 2,5% вы будете получать целых 5% от стоимости объекта ! Такой рекордно высокий уровень комиссии позволит вам заработать от 34 до 118 тысяч долларов всего на одной продаже.





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Fortune Bay – престижный жилой комплекс с продуманной инфраструктурой на первой береговой линии популярного острова Al Marjan. Полностью меблированные апартаменты с отделкой качественными материалами пользуются высоким спросом, что увеличивает ваши возможности для заключения выгодных сделок. Для клиентов доступна рассрочка, удобный план оплаты и гарантированный доход 7% годовых.





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