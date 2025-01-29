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ГлавнаяАкцииДвойное вознаграждение эксклюзивно для партнеров Housebook
29.01.2025
Срок действия c 29.01.2025 по 31.03.2025

Двойное вознаграждение эксклюзивно для партнеров Housebook

Двойное вознаграждение эксклюзивно для партнеров Housebook

Только для агентов, работающих напрямую с Housebook


Представляем лимитированное предложение, которое позволит вам вывести свой доход на совершенно новый уровень: в рамках акции вы получаете двойное вознаграждение за каждую успешную сделку по проекту Fortune Bay от застройщика Topero. Это означает, что вместо стандартной комиссии в 2,5% вы будете получать целых 5% от стоимости объекта! Такой рекордно высокий уровень комиссии позволит вам заработать от 34 до 118 тысяч долларов всего на одной продаже.


Это не обычная временная акция, а наша сознательная инвестиция в вас — наших ценных партнеров. Мы верим в ваш профессионализм и знаем, что с такой мотивацией вы сможете достичь впечатляющих результатов.


Fortune Bay – престижный жилой комплекс с продуманной инфраструктурой на первой береговой линии популярного острова Al Marjan. Полностью меблированные апартаменты с отделкой качественными материалами пользуются высоким спросом, что увеличивает ваши возможности для заключения выгодных сделок. Для клиентов доступна рассрочка, удобный план оплаты и гарантированный доход 7% годовых.


Не упустите шанс значительно преумножить свой доход: предложение действительно только до конца марта!

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Проекты «Topero Properties»
  1. Fortune Bay Residences by Topero
    Fortune Bay Residences by Topero
    85, Marjan Island Boulevard, Emirate of Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи4 кв. 2026
    ЗастройщикTopero Properties
    Площадьот 91 м² до 311 м²
    Первый взнос5%
    от 2 502 663 AEDот 26 514 AED/м²
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