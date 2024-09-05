Инвесторская сделка с выгодой 10% | Готовые квартиры

К покупке доступны 8 готовых меблированных апартаментов от застройщика DAMAC в районах Джебель-Али, в самом центре Дубая в пешей доступности от Burj Khalifa и Dubai Mall.

Апартаменты предлагаются в светлых тонах и с хорошим ремонтом, идеально подойдут для сдачи в аренду!

Апартаменты в Jabal Ali Industrial Second:

Удобства ЖК: Удобства и сервисы комплекса: фитнес-зал, бассейн, спа, терраса, живописный сад, детская площадка, рестораны и магазины.





1. Площадь: 67,06 m²

Кол-во спален: 1





2. Площадь: 65,32 m²

Кол-во спален: 1





3. Площадь: 29,61 m²

Кол-во спален: 1





4. Площадь: 28,65 m²

Кол-во спален: 1





5. Площадь: 61,92 m²

Кол-во спален: 1





6. Площадь: 64,1 m²

Кол-во спален: 1





Апартаменты в Burj Khalifa District:

Удобства ЖК: фитнес-центр, бассейн, спа, сауна, зоны отдыха, кофейни и магазины.





7. Площадь: 78,51 m²

Кол-во спален: 1





8. Площадь: 78,51 m²

Кол-во спален: 1





При оптовой покупке всех 8 квартир, вы получаете скидку в размере 10%, а ROI (доходность от сдачи в аренду в год) почти 5%!





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