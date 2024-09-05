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ГлавнаяАкцииИнвесторская сделка с выгодой 10% | Готовые квартиры
05.09.2024
Срок действия c 05.09.2024

Инвесторская сделка с выгодой 10% | Готовые квартиры

Инвесторская сделка с выгодой 10% | Готовые квартиры

К покупке доступны 8 готовых меблированных апартаментов от застройщика DAMAC в районах Джебель-Али, в самом центре Дубая в пешей доступности от Burj Khalifa и Dubai Mall.

Апартаменты предлагаются в светлых тонах и с хорошим ремонтом, идеально подойдут для сдачи в аренду! 

Апартаменты в Jabal Ali Industrial Second:
Удобства ЖК: Удобства и сервисы комплекса: фитнес-зал, бассейн, спа, терраса, живописный сад, детская площадка, рестораны и магазины.


1. Площадь: 67,06 m²

Кол-во спален: 1


2. Площадь: 65,32 m²

Кол-во спален: 1


3. Площадь: 29,61 m²

Кол-во спален: 1


4. Площадь: 28,65 m²

Кол-во спален: 1


5. Площадь: 61,92 m²

Кол-во спален: 1


6. Площадь: 64,1 m²

Кол-во спален: 1


Апартаменты в Burj Khalifa District:
Удобства ЖК: фитнес-центр, бассейн, спа, сауна, зоны отдыха, кофейни и магазины.


7. Площадь: 78,51 m²

Кол-во спален: 1


8. Площадь: 78,51 m²

Кол-во спален: 1


При оптовой покупке всех 8 квартир, вы получаете скидку в размере 10%, а ROI (доходность от сдачи в аренду в год) почти 5%!


Чтобы узнать подробности напишите 

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