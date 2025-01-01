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ГлавнаяЖилые комплексыWellington Ocean

Wellington Ocean

Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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Здание
Здание
Застройщик
Wellington Developments
Площадь
от 78 м² до 253 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 1 847 802 AEDот 20 990 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
45%
После сдачи объекта
45%
Период рассрочки после сдачи объекта
45 месяцев
Вариант рассрочки после сдачи объекта
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность8
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
78 – 104
1 847 802 – 2 182 928
20 990 – 23 681
2 спальни
152 – 253
3 202 602 – 5 313 106
20 990 – 21 033
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Изысканный жилой комплекс на живописном побережье Dubai Islands. Wellington Ocean представляет собой эксклюзивный проект с шестью этажами, созданный для ценителей роскошной жизни у моря. Фасад из стекла и безупречные линии здания гармонично сочетаются с морским пейзажем. Ключевые особенности — Элегантные апартаменты с одной и двумя спальнями отличаются утончённым дизайном интерьера, качественной отделкой и панорамными окнами, открывающими захватывающие виды на Персидский залив. — Современный wellness-центр включает профессионально оборудованный фитнес-зал с высокотехнологичными тренажёрами, площадки для практики йоги и финскую сауну. — Инфраструктура мирового класса для отдыха предлагает комфортабельные зоны у бассейна, детский аквапарк, игровую площадку, поле для мини-гольфа и стильные лаунж-пространства для релаксации и общения. — На крыше комплекса расположены: корт для падел-тенниса, беговая дорожка, открытый кинотеатр, площадка для барбекю и дзен-сад. — Для удобства гостей предусмотрены роскошная зона ресепшн, просторное лобби с высокоскоростными лифтами и конференц-зал для деловых встреч и мероприятий. Преимущества расположения Комплекс расположен в самом сердце Dubai Islands, сочетая уединение островной жизни с превосходной транспортной доступностью. Жители смогут добраться пешком до пляжей Dubai Islands за 4 минуты и до пристани — за 5 минут. Дорога до Deira Mall займёт 5 минут, до Waterfront Market — 6 минут, до Gold Souk — 14 минут. Путь до популярных районов Дубая, таких как City Walk и Downtown, составит 20 минут. Международный аэропорт Dubai International Airport находится в 17 минутах пути.

Локация

На карте
Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
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Транспортная доступность

Море1 км
Аэропорт9 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Теннисный корт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Набережная
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