Описание

Изысканный жилой комплекс на живописном побережье Dubai Islands. Wellington Ocean представляет собой эксклюзивный проект с шестью этажами, созданный для ценителей роскошной жизни у моря. Фасад из стекла и безупречные линии здания гармонично сочетаются с морским пейзажем. Ключевые особенности — Элегантные апартаменты с одной и двумя спальнями отличаются утончённым дизайном интерьера, качественной отделкой и панорамными окнами, открывающими захватывающие виды на Персидский залив. — Современный wellness-центр включает профессионально оборудованный фитнес-зал с высокотехнологичными тренажёрами, площадки для практики йоги и финскую сауну. — Инфраструктура мирового класса для отдыха предлагает комфортабельные зоны у бассейна, детский аквапарк, игровую площадку, поле для мини-гольфа и стильные лаунж-пространства для релаксации и общения. — На крыше комплекса расположены: корт для падел-тенниса, беговая дорожка, открытый кинотеатр, площадка для барбекю и дзен-сад. — Для удобства гостей предусмотрены роскошная зона ресепшн, просторное лобби с высокоскоростными лифтами и конференц-зал для деловых встреч и мероприятий. Преимущества расположения Комплекс расположен в самом сердце Dubai Islands, сочетая уединение островной жизни с превосходной транспортной доступностью. Жители смогут добраться пешком до пляжей Dubai Islands за 4 минуты и до пристани — за 5 минут. Дорога до Deira Mall займёт 5 минут, до Waterfront Market — 6 минут, до Gold Souk — 14 минут. Путь до популярных районов Дубая, таких как City Walk и Downtown, составит 20 минут. Международный аэропорт Dubai International Airport находится в 17 минутах пути.