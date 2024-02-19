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Watercrest by Ellington

B1-42, 4th Street, Meydan South Villas, Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
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Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Ellington Group
Площадь
от 186 м² до 385 м²
Количество спален
от 3 до 4
Стартовая цена
от 6 500 000 AEDот 25 368 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%1 300 000 AED
При оформлении договора
4%260 000 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%3 250 000 AED
При передаче
30%1 950 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов3
Высота потолков3 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовВилла, Таунхаус
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
3 спальни
186 - 271
6 500 000 - 7 700 000
28 394 - 34 862

Описание

Премиальный стиль жизни в самом сердце Дубая в районе MBR City. The Watercrest создан для тех, кто ценит элегантность и утонченность. Уникальный жилой комплекс предлагает просторные апартаменты с современным дизайном, развитую инфраструктуру и приватную территорию. Ключевые особенности - Все виллы и таунхаусы представлены с полной отделкой, встроенной техникой от европейских брендов, панорамными окнами, просторными балконами. - В гостиных каждого лота высота потолков удвоена и составляет 7,5 метров. В остальных комнатах высота потолков стандартная: 2,7-3 метра. - Инфраструктура комплекса расположена в отдельном трехэтажном общественном пространстве: детская игровая площадка, фитнес-зал, пространство для занятий йогой, кинотеатр, кафе и зоны отдыха. На открытом воздухе находятся специально оборудованные площадки для выгула собак, пешеходные дорожки, бассейн в виде реки, джакузи. Инфраструктура района Mohammed Bin Rashid City, названный в честь премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая,– один из самых быстроразвивающихся районов Дубая. Отличительной особенностью территории будет монорельсовая дорога, соединяющая два аэропорта Дубая. Планируется, что это будет своеобразный «город в городе» с большим количеством жилых объектов, ресторанами, кафе, магазинами, а также всей необходимой социальной инфраструктурой на расстоянии 5-10 минут от комплекса. Преимущества расположения Проект имеет выезд на основную автомагистраль города Sheikh Mohammed bin Zayed Road. Буквально за 10 минут можно доехать до Downtown Dubai, до достопримечательностей Burj Khalifa, Dubai Mall, Museum of the Future — за 20 минут. Дорога до Jumeirah Beach и Dubai Hills Golf Club займет 22 минуты. Путь до Dubai International Airport составит 16 минут, до Al Maktoum International Airport — 22 минуты.

Инфраструктура

На карте
B1-42, 4th Street, Meydan South Villas, Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр2 км
Аэропорт20 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Лобби для гостей

Новости о проекте

  1. Cовсем скоро в ОАЭ упростят процесс получения Золотой визы
    Cовсем скоро в ОАЭ упростят процесс получения Золотой визы 11.03.2024
  2. Популярные застройщики ОАЭ
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  3. ТОП-10 застройщиков ОАЭ
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  4. 5 самых дорогих районов Дубая для покупки недвижимости
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