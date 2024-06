Watercrest by Ellington

Описание

Премиальный стиль жизни в самом сердце Дубая в районе MBR City. The Watercrest создан для тех, кто ценит элегантность и утонченность. Уникальный жилой комплекс предлагает просторные апартаменты с современным дизайном, развитую инфраструктуру и приватную территорию. Ключевые особенности - Все виллы и таунхаусы представлены с полной отделкой, встроенной техникой от европейских брендов, панорамными окнами, просторными балконами. - В гостиных каждого лота высота потолков удвоена и составляет 7,5 метров. В остальных комнатах высота потолков стандартная: 2,7-3 метра. - Инфраструктура комплекса расположена в отдельном трехэтажном общественном пространстве: детская игровая площадка, фитнес-зал, пространство для занятий йогой, кинотеатр, кафе и зоны отдыха. На открытом воздухе находятся специально оборудованные площадки для выгула собак, пешеходные дорожки, бассейн в виде реки, джакузи. Инфраструктура района Mohammed Bin Rashid City, названный в честь премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая,– один из самых быстроразвивающихся районов Дубая. Отличительной особенностью территории будет монорельсовая дорога, соединяющая два аэропорта Дубая. Планируется, что это будет своеобразный «город в городе» с большим количеством жилых объектов, ресторанами, кафе, магазинами, а также всей необходимой социальной инфраструктурой на расстоянии 5-10 минут от комплекса. Преимущества расположения Проект имеет выезд на основную автомагистраль города Sheikh Mohammed bin Zayed Road. Буквально за 10 минут можно доехать до Downtown Dubai, до достопримечательностей Burj Khalifa, Dubai Mall, Museum of the Future — за 20 минут. Дорога до Jumeirah Beach и Dubai Hills Golf Club займет 22 минуты. Путь до Dubai International Airport составит 16 минут, до Al Maktoum International Airport — 22 минуты.