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Главная - Жилые комплексы - Verona

Verona

United Arab Emirates, Dubai, Dubai Land, Damac Hills 2
  1. Визуализация
Item 1 of 6
Визуализация
ЗастройщикDamac Properties
Площадьот 218 м² до 224 м²
Количество спален4
Стартовая цена1 829 000 AED
от 1 829 000 AED
от 8 370 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%365 800 AED
При оформлении договора
4%73160 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%914 500 AED
При передаче
30%548 700 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию2 кв. 2026
Этажность3
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовТаунхаус
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 1 829 000 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Средняя школа20 км
Магазин700 м

Описание

Современное комьюнити в престижном районе DAMAC Hills 2, вдали от суеты города, но с легким доступом к деловым объектам. Живите в окружении пышной зелени, наслаждайтесь первоклассными удобствами и яркими впечатлениями. В комплексе представлена коллекция 3-этажных таунхаусов с 3-4 спальнями, ванными комнатами, кухней, гостиной и столовой. Все лоты с собственным двориком-патио и ухоженным садом. Благодаря панорамным окнам жители смогут в любое время суток любоваться окружающим ландшафтом.

Богатая внутренняя инфраструктура позволяет вести как активный, так и размеренный образ жизни. На территории находятся тренажерные залы, бассейн, барбекю, детская площадка, SPA-центр и сауна. За 10 минут можно дойти до супермаркета 247 Grand Supermarket, детского сада Shining Stars Nursery, спортивного клуба Damac Cricket Ground Parking. За 5-10 минут можно доехать до магазина Carrefour Supermarket, ресторанов Al Toot Al Abyad Food Truck и Qasr Al Madina Restaurant & Cafe. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на улицы Jebel Ali-Lehbab Road и Al Qudra Road. За 27 минут можно доехать до Al Maktoum International Airport, за 34 минуты — до Dubai International Airport. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
4 спальни
218 - 224
1 829 000 - 2 147 000
8 370 - 9 568

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Dubai Land, Damac Hills 2

Новости о проекте

  1. Топ востребованной недвижимости Дубая за август.
    Топ востребованной недвижимости Дубая за август.17.09.2023
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