Богатая внутренняя инфраструктура позволяет вести как активный, так и размеренный образ жизни. На территории находятся тренажерные залы, бассейн, барбекю, детская площадка, SPA-центр и сауна. За 10 минут можно дойти до супермаркета 247 Grand Supermarket, детского сада Shining Stars Nursery, спортивного клуба Damac Cricket Ground Parking. За 5-10 минут можно доехать до магазина Carrefour Supermarket, ресторанов Al Toot Al Abyad Food Truck и Qasr Al Madina Restaurant & Cafe. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на улицы Jebel Ali-Lehbab Road и Al Qudra Road. За 27 минут можно доехать до Al Maktoum International Airport, за 34 минуты — до Dubai International Airport. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

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