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Главная - Жилые комплексы - Verdes by Haven

Verdes by Haven

125, Amaranta B, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 3
1 / 3
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Aldar Properties PJSC
Площадь
от 67 м² до 151 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 990 000 AEDот 13 675 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
10%99 000 AED
При оформлении договора
4%39 600 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%495 000 AED
При передаче
40%396 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
67
990 000
14 776
2 спальни
117
1 600 000
13 675
3 спальни
151
2 500 000
16 556

Описание

Премиальный жилой комплекс в районе Dubailand с потрясающими видами на окружающие парки. Здесь экология встречается с роскошью. Verdes by Haven сочетает стиль и функциональность, создавая идеальное пространство для комфортной жизни в гармонии с природой. Ключевые особенности - На территории комплекса расположены: круглосуточный тренажерный зал, открытая площадка с оборудованием для разных видов спорта, велодорожки, пространство для медитаций и занятий йогой,коворкинг-зона, spa-центр, бассейн, детская игровая площадка, отдельный бассейн для детей. - Резиденты и их гости могут отдохнуть в многоуровневых лаунж-зонах, которые сооружены вокруг большого дерева и представляют с ним единую композицию. - Дизайн апартаментов выполнен в натуральных «природных» цветах: бежевый, разные оттенки коричневого и зеленого. Инфраструктура района Dubailand – это активно развивающийся район с обширной территорией. Планируется как «город в городе» со множеством закрытых комьюнити. В каждом сообществе есть вся необходимая для жизни инфраструктура: детский сад, начальная школа, медицинская клиника, торговый центр. Особенности расположения Проект имеет выезд на шоссе D54, что обеспечивает легкий доступ к основным знаковым локациям Дубая. Дорога до Dubai Marina займет 30 минут, до торгово-развлекательного центра Global Village — 10 минут. Чтобы добраться до Burj Khalifa и Downtown Dubai потребуется 25 минут. Dubai International Airport находится в 25 минутах пути.

Инфраструктура

На карте
125, Amaranta B, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Аэропорт28 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Лобби для гостей

Новости о проекте

  1. Cовсем скоро в ОАЭ упростят процесс получения Золотой визы
    Cовсем скоро в ОАЭ упростят процесс получения Золотой визы 11.03.2024
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