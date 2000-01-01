Каталог
О сервисеБлог
RU
AED
ОАЭ
+971 (4) 412-5000
ГлавнаяЖилые комплексыV1V1D Tower by Object1

V1V1D Tower by Object1

Maya 5 Residence, District JVT 1, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 6
1 / 6
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Object One Real Estate Development
Площадь
от 44 м² до 206 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 804 753 AEDот 14 549 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче
40%
Период рассрочки
8 месяцев
Возможность Post Handover
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 6
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию3 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность22
Высота потолков3 м
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
44 – 50
804 753 – 851 372
16 926 – 18 166
1 спальня
83 – 104
1 238 887 – 1 525 056
14 653 – 14 766
2 спальни
117 – 123
1 713 187 – 1 828 703
14 549 – 14 771
3 спальни
206
3 108 160
15 087

Описание

Роскошный жилой комплекс в Jumeirah Village Triangle. Внешний вид здания V1V1D Tower сочетает в себе изысканные и футуристические элементы и создает неповторимый облик, задающий новый стандарт современной архитектуры. Утонченная цветовая палитра интерьеров и просторные планировки воплощают атмосферу спокойствия и элегантности. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты с чистовой отделкой и встроенной техникой. - Для удобства жителей и гостей комплекса представлена четырехуровневая парковка. - Резидентам доступны: тренажерный зал, отдельные бассейны для взрослых и детей, сауна, кинотеатр, лаунж-зона, детская игровая площадка, пространство для занятий йогой, терраса для барбекю Инфраструктура района Jumeirah Village Triangle – стремительно развивающийся район Дубая. Закрытое комьюнити безопасно для семей с детьми. Здесь есть вся необходимая инфраструктура: супермаркеты, кафе, рестораны, торговые и развлекательные центры. В радиусе 10-15 минут расположены детские учебные учреждения Redwood Montessori Nursery, Arcadia British School и медицинские клиники Medicenters Jumeirah Par, AL Das Medical Clinic. Преимущества расположения Проект имеет выезд на одну из самых крупных автомагистралей эмирата Sheikh Mohammed bin Zayed Road. Дорога до Dubai Miracle Garden займет 9 минут, до Mall of Emirates – 15 минут, до Palm Jumeirah – 22 минуты. Чтобы добраться до Burj Khalifa и Dubai Mall, потребуется 30 минут. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 20 минутах пути.

Локация

На карте
Maya 5 Residence, District JVT 1, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Магазин270 м
Медицинский центр2 км
Аэропорт27 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона отдыха
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Терраса
КаталогКарта